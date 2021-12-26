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中職／季末見證林智勝第289轟 丘昌榮明年再看羅力百勝
中職即將迎接第33個球季，除了「大師兄」林智勝挑戰生涯第290轟紀錄，來台發展將邁入第10季的羅力也要邁向生涯第100勝，可望在富邦悍將隊新任教頭丘昌榮的眼前，成為史上第4位「百勝俱樂部」成員。
林智勝在今年最後一場球季賽，締造生涯第289轟紀錄，追上張泰山並列史上第1，當時丘昌榮是中信兄弟隊首席教練；林智勝正在尋求新合約，明年不管效力何隊，首轟就是獨居全壘打王的歷史性一擊。
新球季對羅力而言，也將是很有意義的1年，他在2012年來台，先後效力Lamigo桃猿、義大犀牛、悍將隊，除了2014年跳槽南韓職棒KT巫師隊，其餘都在中職發展，明年將成為史上首位效力10年的洋將。
中職過去32季只有統一獅隊潘威倫（146勝）、興農牛隊勇壯（108勝）、獅隊謝長亨（100勝）締造百勝紀錄，羅力97勝名列史上第4，預料明年上半季就可達陣。
勇壯1997到2005年效力牛隊，其中8季投出2位數勝投，成為在台最久的洋將，羅力明年可望超越他的年資，甚至有機會超前勝場數。
中職別說百勝投手難尋，就連50勝投手也只有24人，現役除了潘威倫、羅力，另4人是王溢正（69勝）、鄭凱文（63勝）、伍鐸（54勝）、王鏡銘（54勝），預料陳鴻文明年將成史上第25人，只差1勝達到門檻。
王溢正的勝場數是史上第10、現役第3，以他落後羅力多達28勝的差距看來，本土投手短期內不可能達成百勝紀錄。
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