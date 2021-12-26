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中職／陷60人名單外爭議 唐肇廷：看聯盟如何討論

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊唐肇廷今天舉行耶誕球迷歌友會。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊唐肇廷今天舉行耶誕球迷歌友會。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊今年將唐肇廷放在60人名單外，卻因他身上還有複數年合約，引起討論，唐肇廷認為，球團的決定自己無法改變，就看之後聯盟會如何進行討論。

中職今年60人契約保留名單中，統一獅隊一共9人放在名單外，其中包括還有1年合約的唐肇廷，領隊蘇泰安當時解釋，這是策略性作法，希望多保護一人，唐肇廷因為傷勢關係，明年留在球隊的機會還是很高。

唐肇廷表示，事前有收到球團通知，不過球團這樣的決定，作為勞方無法做什麼，「看未來中職如何討論，避免這種事情發生，球團想要省一個空間，但這樣是不是就失去60人名單的意義？」

這次的爭議在於，唐肇廷被放在名單外，雖然身分認定是自由契約球員，但因複數年合約還沒走完，若有其他球團想要網羅，仍要經過三方協商、統一獅隊同意後才能轉隊，聯盟認定此舉並未違規。

唐肇廷 統一獅 中職

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