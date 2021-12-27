日職／新人大豐收的年代 薪情最好的卻不是新人王

2021年球季絕對是日本職棒史上數一數二的「超級新人豐收年」！

兩聯盟的新人王得主：栗林良吏（廣島鯉魚；37救援成功、防禦率0.86）、宮城大彌（歐力士猛牛；13勝、防禦率2.51），他們的成績不僅是新人王，甚至已經具有聯盟個人獎水準。更重要的是，兩聯盟還一口氣選出牧秀梧（橫濱DeNA）、伊藤將司、中野拓夢、佐藤輝明（以上阪神虎）、奧川恭伸（養樂多）、伊藤大海（日本火腿）等合計6名「新人特別賞」。

雖然日本職棒近幾年都會固定在新人王之外以特別賞的表彰方式肯定其他遺珠之憾，例如前兩年有近本光司（阪神虎）、戶鄉翔征（讀賣巨人）。不過單季6名新人特別賞得主，除了只能說十分「特別」之外，也反映了人才輩出、一片「新新向榮」的景象。

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這些特別賞得主的成績放在任何其他年份，拿到一座新人王都不足為奇，無奈「既生瑜何生亮」，只能感嘆碰到了更強的對手。新人王只能有一個，難免有人遭割愛，不過各球團可都沒有因此否定這些新人們的價值，各個薪情大好！

栗林良吏的調薪幅度達到231%（1,600萬→5,300萬）、宮城大彌原本薪資偏低，因此更高達475%（870萬→5,000萬），不過今年的特別賞得主可不遜於「正牌」新人王。

尤其是橫濱DeNA的新生代強打者牧秀梧，季後調薪從1,300萬大漲到7,000萬日圓，調幅高達驚人的438%。新球季年薪比央聯新人王栗林良吏的5,300萬高出1,700萬日圓之多，也高過宮城大彌2,000萬。牧秀梧調漲5,700萬日圓也遠遠超過栗林良吏的3,700萬日圓（1,600萬→5,300萬）。牧秀梧今年出賽137場，0.314打擊率高居中央聯盟第三名，22支全壘打、71分打點，8月時締造了新人史上第一次的完全打擊，讓他得到不少印象分數，新人王得票數居第二。第二年球季的7,000萬年薪，與2000年的松坂大輔、2014年的菅野智之並列NPB史上第二，僅次於2004年和田毅的8,000萬日圓。這幾名選手後來都成為日本職棒的代表性選手，活躍時間也都很長，牧秀梧未來的發展前途無可限量。

阪神虎隊今年雖然以些微之差爭冠失利，不過同一年量產了伊藤將司、中野拓夢、佐藤輝明等3名超級新人，為他們的未來帶來一片光明。這幾名新人各有擅長，伊藤將司拿下10勝，阪神上一次有新人左投手拿下10勝竟然已經是1967年的名投手江夏豐，難度之高可以想見。中野拓夢則是兩聯盟唯一的30盜選手，史上第4名新人盜壘王，而他的選秀順位在第六指名，可說是阪神挖到的一個寶。佐藤輝明則是今年名氣最響亮的新人，雖然在球季後半段失速，最後未能一如外界期待打出30轟，或是超越清原和博紀錄，不過24轟、64分打點也是一份優秀成績單。尤其是他的話題性維持一整個球季，這是其他新人所無法比擬的。

中野拓夢是今年兩聯盟唯一的30盜選手，史上第4名新人盜壘王。 擷圖自阪神虎官方推特

阪神虎球團給的加薪幅度雖然不如橫濱DeNA般豪氣，不過也都相當夠誠意，調幅都超過163%以上，中野拓夢更是高達363%（800萬→3,700萬）。伊藤將司、佐藤輝明也各有238%（1,300萬→4,400萬）、163%（1,600萬→4,200萬）的調薪幅度。

優勝球隊養樂多燕子的新生代投手奧川恭伸一度也是新人王熱門人選，他在例行賽投出9勝4敗、防禦率3.26，成為球隊封王大功臣。總冠軍賽G1扛下重任投出7局只失掉1分的精采表現，調幅到達125%（1,600萬→3,600萬）。

最後是伊藤大海，不僅是今年太平洋聯盟唯一的新人特別賞得主，也是洋聯繼2012年的武田翔太（軟銀）之後再度有新人獲獎。伊藤大海今年相當不容易，在戰績低迷的日本火腿隊投出10勝9敗、防禦率2.90的佳績，是洋聯唯一投出10勝的新人，同時還入選奧運日本武士隊。雖然可惜碰到13勝的宮城大彌，無緣新人王，但整季穩定的表現仍獲得特別賞肯定。

除了今年，前兩年的近本光司、戶鄉翔征兩名新人特別賞得主，隔年也獲得球團相當高度肯定，調薪幅度分別都達到200%、300%，可見在球團的評價中，「特別賞」完全不低於「正牌」新人王。