女棒20紀綠片首映 賴清德支持：棒球應男女共享

女棒20紀錄片「我們的球場」今天舉行首映會，副總統賴清德也到場；賴副總統表示，棒球是這麼好的運動，應該要男女共享，女棒推廣20年有成，更喊話盼女棒比賽也能邀請到知名棒球球評曾文誠。

由社團法人台灣女子棒球運動推廣協會出品的女棒20紀錄片「我們的球場」今天在光點華山舉行首映會，熱愛棒球的賴副總統也到場支持。

賴副總統在首映前致詞提到，「我熱愛棒球支持棒球，也支持女子棒球，棒球是這麼好的運動，真的應該要男生、女生兩性共享」。

賴副總統也分享自己過往的回憶，提到2000年左右在美國，看到威廉波特少棒賽冠軍戰是2支美洲球隊，有一隊的王牌投手是女孩子，球速120幾公里，兩隊一路僵持不下，一直到5、6局左右，因為捕手沒有接好才掉分，女球員淚灑球場。

賴副總統表示，當時新聞有很多的報導，看著女生球員在棒球場上也可以表現得這麼好，深深覺得未來女子在棒球場上一定可以佔有一席之地。

台灣從2001年首支高雄木棉花女子棒球隊成立至今剛好20年，賴副總統提到，20有成，也感謝中華民國棒球協會在2004年舉辦首屆全國女子棒球錦標賽，2008年台灣女子棒球隊首度走向海外，參加在香港舉辦的鳳凰盃國際女棒邀請賽，2020年開始有台灣女子棒球聯賽。

賴副總統期許台灣女子棒球蓬勃發展，除了有紀綠片、大家的努力，也不忘對一同出席首映會的資深棒球球評曾文誠喊話，「如果女子棒球比賽可以邀請曾文誠當球評，相信也可以有推波助瀾的效果」。

紀錄片「我們的球場」首映 吳思瑤回憶與女棒結緣

女棒20紀錄片「我們的球場」今天舉行首映會，女子棒球協會榮譽理事長吳思瑤回憶，女子想踏上天母棒球場打球曾經是件難事，但男人可以做的女人也可以做，期盼真正運動性別平等。

由社團法人台灣女子棒球運動推廣協會出品的女棒20紀錄片「我們的球場」今天在台北光點華山舉行首映會，協會榮譽理事長吳思瑤致詞提到，台灣從2001年首支高雄木棉花女子棒球隊成立至今剛好20年，自己則是在2005年任國會立委助理時與女棒結緣。

吳思瑤表示，現在看起來理所當然的事，但15年前女子球員要踏上正式的棒球場打球，費盡了千辛萬苦，2005年與當時的立委蕭美琴一同努力，商借到一天的時間，讓女子棒球員可以到天母棒球場打正式的比賽。

吳思瑤提到，很多人分享，現在回憶起來，仍然沒辦法忘記15年前踏上天母棒球場的感動，也因為這份感動，一路支持著他們推廣女子棒球。

許多人認為女子僅能打壘球，吳思瑤直言，「不同意」，男人可以打棒球、女人也可以打棒球，「我們的球場」這部紀錄片，就是記錄著女性對於棒球的熱情。

當奧運都已經開始追求性別平等的同時，女子棒球的推廣要更加努力，吳思瑤說：「當世界上打棒球的女人和男人一樣多時，當女子棒球也可以站在國際舞台一同競技的時候，那才是真正的運動性別平等。」

教育部次長林騰蛟今天也有出席首映會，提到希望過去20年女子棒球發展的困境就留在紀錄片中，未來不要再重演，也承諾男子棒球該給的支持同樣也會給女子棒球，希望開創女子棒球嶄新的時代。