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日職／火腿整頓「大肅清」 背後主使者不是稻葉、也不是新庄

聯合新聞網 / 綜合報導
新庄剛志接任火腿監督後，正碰上球隊前所未有的「肅清」行動。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團
新庄剛志接任火腿監督後，正碰上球隊前所未有的「肅清」行動。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

火腿今年季後展開大刀闊斧改革，除了找來「Big Boss」新庄剛志擔任監督，還對兩大外野主力西川遙輝和大田泰示「不續約」，日本媒體《現代商業》指出，火腿球團正進行前所未見的「大肅清」。

報導提到，包含本季結束後高掛球鞋的「手帕王子」齋藤佑樹在內，新庄剛志上任後，火腿共有多達16名球員離隊，比其他球團多出許多。顯見火腿球團正在進行一場大型「肅清」行動。

其中西川遙輝、大田泰示和秋吉亮不被續約一事不免被提出，報導也直言這令火腿球迷相當震驚，並寫道：「儘管這3人本季表現不好，但他們過去都是很活躍的主力球員，一般來說應該不會因為合約問題將他們解雇。」

而據傳此次大肅清的主導者不是新任總管稻葉篤紀，而是火腿隊本部長吉村浩。報導指出，火腿連3年戰績都位在洋聯B段班，而且個性較溫和的監督栗山英樹退任，都是讓吉村浩能大刀闊斧做出陣容改動的原因。

前火腿打擊教練柏原純一則透露本次「肅清」對火腿的正面影響，他表示新庄剛志其實是位能夠自己發掘選手潛能的監督，經過這波的操作後也讓火腿的球員名單空出許多，讓新選手有更多機會，籌組與過去截然不同的「BIG BOSS球隊」。

日本

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