中職／本季多打60戰卻少230轟 獅隊大減86轟最誇張

中信兄弟隊月初奪下暌違11年的總冠軍，中職史上最長球季畫下句點，各隊將在元旦過後展開備戰新球季的工作；目前比賽用球恢復系數降低，從各隊本季全壘打產量大減的情況看來，明年仍不可能出現長程砲滿天飛的場面。

中職本季300場球季賽只有331支全壘打，單場平均降到1.1支，平均數是2015年球季至今最低，比起史上最跨張的2016年603轟紀錄，單場平均數降了1.41，過去「彈力球」的威力的可想而知。

回顧2014年球季，全聯盟209支全壘打，單場平均0.87支，但從2015年到去年球季結束，短短6季竟然出現3000支全壘打，讓各隊投手叫苦連天，長期投打失衡的狀況直到今年終於獲得改善。

中職去年240場球季賽出現561轟，各隊全壘打數都破百， 樂天桃猿隊連續6季3位數全壘打，更是寫下空前紀錄，全聯盟單場平均2.34支。

今年多了味全龍隊，球季賽也達300場，不料多出60場比賽，全聯盟只有331轟，比去年少了230轟，除了猿隊朱育賢22轟，其餘打者都不到20轟紀錄，統一獅隊林安可16轟已經排名第2。

撇開重返一軍的龍隊，原來4支老球團加起來只有279轟，比起去年足足少了282轟；尤其獅隊去年143轟和兄弟隊並列第1，今年57轟是4隊之末，只領先龍隊5轟，產量減少86轟之多。