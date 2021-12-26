快訊

本土+1！ 研判舊案 境外增23例有11人為我赴哈薩克空手道代表團

吳宗憲兒鹿希派抽大麻菸遭警方逮補 稱不知是「大麻菸」

中職／本季多打60戰卻少230轟 獅隊大減86轟最誇張

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導

中信兄弟隊月初奪下暌違11年的總冠軍，中職史上最長球季畫下句點，各隊將在元旦過後展開備戰新球季的工作；目前比賽用球恢復系數降低，從各隊本季全壘打產量大減的情況看來，明年仍不可能出現長程砲滿天飛的場面。

中職本季300場球季賽只有331支全壘打，單場平均降到1.1支，平均數是2015年球季至今最低，比起史上最跨張的2016年603轟紀錄，單場平均數降了1.41，過去「彈力球」的威力的可想而知。

回顧2014年球季，全聯盟209支全壘打，單場平均0.87支，但從2015年到去年球季結束，短短6季竟然出現3000支全壘打，讓各隊投手叫苦連天，長期投打失衡的狀況直到今年終於獲得改善。

中職去年240場球季賽出現561轟，各隊全壘打數都破百， 樂天桃猿隊連續6季3位數全壘打，更是寫下空前紀錄，全聯盟單場平均2.34支。

今年多了味全龍隊，球季賽也達300場，不料多出60場比賽，全聯盟只有331轟，比去年少了230轟，除了猿隊朱育賢22轟，其餘打者都不到20轟紀錄，統一獅隊林安可16轟已經排名第2。

撇開重返一軍的龍隊，原來4支老球團加起來只有279轟，比起去年足足少了282轟；尤其獅隊去年143轟和兄弟隊並列第1，今年57轟是4隊之末，只領先龍隊5轟，產量減少86轟之多。

中職 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／會長暖心條款3人受惠 德保拉可望以31萬成獎金王

中職／總冠軍G4打線 兄弟複製貼上、獅左打三星連線

中職／九局兩隊未進帳 終場兄弟7：4擊敗獅隊3連勝

中職／前兩季多達18人次20轟 今年只剩朱育賢撐場面

相關新聞

日職／完全不怕速球！ 歐力士洋砲透露在日本最大罩門是這「球種」

大聯盟生涯累積282轟的明星外野手瓊斯（Adam Jones）上月底傳出不被歐力士球團續約的消息，返美後，他在《FOX Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）的播客節目上大吐苦水，表示自己在日職遭受最大的挫折是「根本打不到指叉球」。

中職／本季多打60戰卻少230轟 獅隊大減86轟最誇張

中信兄弟隊月初奪下暌違11年的總冠軍，中職史上最長球季畫下句點，各隊將在元旦過後展開備戰新球季的工作；目前比賽用球恢復系...

中職／建仔搶人戰 本周有答案

王建民昨在彰化為BE HEROES棒球訓練營擔任總教練，他的心之所向是目前教練市場上的最大話題，下一站預計在年底前會有答...

青少棒／天母初體驗 重慶國中許祐瑞敲再見安氣走善化

台北國際城市青少棒錦標賽因疫情停辦1年，本屆於今天在台北市開戰，台北重慶國中苦戰整場，最後由轉學生許祐瑞敲出再見安打，3...

中職／陽耀勳遭桃猿釋出坦言意外 自主訓練等待機會

中職樂天桃猿隊日前釋出10名選手包括資深球員陽耀勳，他坦言沒有想過這麼快被釋出，目前仍在自主訓練等待其他球團的機會，他笑...

中職／高國輝職棒經歷10任教頭 7年前曾被丘昌榮提點

中職富邦悍將高國輝在中職經歷過10任總教練，他今天表示，球員要去適應每個總教練不同風格，但贏球的目標不變；談到新任教頭丘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。