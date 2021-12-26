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日職／完全不怕速球！ 歐力士洋砲透露在日本最大罩門是這「球種」

聯合新聞網 / 綜合報導
前日職歐力士隊洋砲瓊斯表示自己在日職最大的挫折就是不會打指叉球。 截圖自歐力士猛牛OrixBuffaloes台灣粉絲團
前日職歐力士隊洋砲瓊斯表示自己在日職最大的挫折就是不會打指叉球。 截圖自歐力士猛牛OrixBuffaloes台灣粉絲團

大聯盟生涯累積282轟的明星外野手瓊斯（Adam Jones）上月底傳出不被歐力士球團續約的消息，返美後，他在《FOX Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）的播客節目上大吐苦水，表示自己在日職遭受最大的挫折是「根本打不到指叉球」。

瓊斯笑稱，自己完全不怕速球，最苦手的就是指叉球：「我其實不太在乎投手的球速，因為95、96英哩的速球我都能打到，但我真的打不到指叉球。」

而根據《Baseball Savant》資料顯示，瓊斯在大聯盟面對的指叉球數量的確不多，他只遇過14顆指叉球並敲出1支安打，面對快速指叉球的經驗則有324顆，打擊表現同樣不佳，僅從中敲出27支安打包含4轟，更被三振達35次。

瓊斯14年大聯盟生涯分別效力過水手、金鶯、響尾蛇，也是陳偉殷在金鶯時期的隊友，大聯盟生涯共打出282轟、1939支安打，打擊三圍.277/.317/.454。

2019年球季結束後，瓊斯尋求加盟亞洲職棒的機會，2020年他來到歐力士，不過他近兩年表現平平，並未打出身價，兩季通算在日職敲出114支安打，其中包含16轟，打擊三圍.250/.334/.390。上月底歐力士打完日本一後，瓊斯儘管向球團表示想繼續為歐力士效力，球團仍選擇與他分道揚鑣。

日本

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