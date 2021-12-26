日職／完全不怕速球！ 歐力士洋砲透露在日本最大罩門是這「球種」

大聯盟生涯累積282轟的明星外野手瓊斯（Adam Jones）上月底傳出不被歐力士球團續約的消息，返美後，他在《FOX Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）的播客節目上大吐苦水，表示自己在日職遭受最大的挫折是「根本打不到指叉球」。

瓊斯笑稱，自己完全不怕速球，最苦手的就是指叉球：「我其實不太在乎投手的球速，因為95、96英哩的速球我都能打到，但我真的打不到指叉球。」

而根據《Baseball Savant》資料顯示，瓊斯在大聯盟面對的指叉球數量的確不多，他只遇過14顆指叉球並敲出1支安打，面對快速指叉球的經驗則有324顆，打擊表現同樣不佳，僅從中敲出27支安打包含4轟，更被三振達35次。

瓊斯14年大聯盟生涯分別效力過水手、金鶯、響尾蛇，也是陳偉殷在金鶯時期的隊友，大聯盟生涯共打出282轟、1939支安打，打擊三圍.277/.317/.454。

2019年球季結束後，瓊斯尋求加盟亞洲職棒的機會，2020年他來到歐力士，不過他近兩年表現平平，並未打出身價，兩季通算在日職敲出114支安打，其中包含16轟，打擊三圍.250/.334/.390。上月底歐力士打完日本一後，瓊斯儘管向球團表示想繼續為歐力士效力，球團仍選擇與他分道揚鑣。