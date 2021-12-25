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青少棒／天母初體驗 重慶國中許祐瑞敲再見安氣走善化

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
台北市重慶國中許祐瑞敲出再見安打。圖／台北市棒球協會提供
台北市重慶國中許祐瑞敲出再見安打。圖／台北市棒球協會提供

台北國際城市青少棒錦標賽因疫情停辦1年，本屆於今天在台北市開戰，台北重慶國中苦戰整場，最後由轉學生許祐瑞敲出再見安打，3：2氣走台南善化國中，台北大理國中則以6：3險勝新北新埔國中。

重慶與善化初次體驗天母棒球場，4局上由善化董淮盛敲出2分打點安打握有領先，卻在6局夾殺時發生暴傳遭到追平，7局下許祐瑞掃出穿越二游防區的安打送回隊友，重慶完成逆轉秀。

「感謝隊友挺進到三壘，我只要敲出安打就好。」許祐瑞扛游擊，第一次在人工草皮比賽，3次守備機會都沒有失誤，「踩起來滿舒服的，不會有不規則彈跳，即使場地有點濕滑也不會差太多。」

許祐瑞上學期才從台北長安國中轉學，到重慶不久已成主力。個性早熟的他話不多，總是在大家背後扛著防守重任，「在長安機會不多，跟爸爸討論後決定轉學，家人也都支持我的決定。」

重慶總教練劉明光表示，大家都是第一次到這麼高級的場地比賽，似乎興奮過頭，「都想要揮大棒，有點輕敵，回去要好好教育一下。」其實第6局的關鍵2分，就是因為擊球跑壘員黃聖允跑過頭才導致被夾殺，未料形成最好結果。劉明光開玩笑說，他回去準備挨罵，「三壘指導教練早就喊停了，還一直悶著頭跑！」

重慶2001年組隊，最初校內只有一座打網可練習，團練都得外借或是搭乘「11號公車」，跑步半小時到社子島棒球場，順便當作熱身，但他們吃苦當吃補，2010年遠赴美國密西根州捧回LLB世界盃冠軍一舉成名，大學長包括今年拿下中職安打王的中信兄弟隊王威晨、全壘打及打點雙冠王的樂天桃猿隊朱育賢，都曾經歷過那段草創時光。

「我剛來的時候，王威晨剛好畢業，我帶的第一屆是朱育賢他們。拿下世界冠軍後資源才比較多，現在校內已有兩道室內打擊場，校外練習場地也不用煩惱了。」劉明光說。

善化先發投手楊辰浩投6.2局，正好100球，被敲6安打、失2分都非自責分，善化總教練黃榮城表示，「他今天投出代表作，其他小朋友也表現非常好，我真的嚇一跳也很感動，但身為主帥，情緒不能讓他們知道。」

今年城市盃將進行至29日，於台北市4場地開戰，比賽地點包括天母棒球場、新生棒球場、觀山棒球場D、E場，全程免費入場。

棒球 朱育賢

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