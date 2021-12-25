中職／高國輝職棒經歷10任教頭 7年前曾被丘昌榮提點

中職富邦悍將高國輝在中職經歷過10任總教練，他今天表示，球員要去適應每個總教練不同風格，但贏球的目標不變；談到新任教頭丘昌榮，高國輝說7年前就有接受過丘昌榮的幫助。

悍將日前確定新球季由丘昌榮接任總教練，高國輝自2013年從美國回到中職加入義大犀牛隊以來，加上代理總教練，已經歷過10任教頭，以球員角度看總教練來來去去，他表示，「基本上我覺得在球場上都差不多，都是希望能夠贏球，但每個教練行事風格都不一樣，球員要去適應。」

談到與新任教頭丘昌榮的淵源，高國輝指出，2014年脊椎開刀完後，在師大復健時，有遇到當時還在新北市成棒隊擔任教練的丘昌榮，「他有給我一些建議，讓我回到球場上有很好的表現，未來希望在他指導之下，我的表現能再穩定一點。」

悍將明年春訓將在2月初正式開始，首度採取一、二軍分流，一軍於2月4日在新莊開訓、二軍於2月5日在嘉義市開訓。對於春訓分流，高國輝表示並不排斥，「不管是被分到一、二軍，都要盡力去做好準備，因為最重要還是在開幕那天可以被登錄在一軍名單裡。」

高國輝指出，不管被分配到哪裡，大家做的訓練都是一樣的，要全力準備春訓後的熱身賽，「把自己準備好就好，畢竟後面一、二軍分配還是以球場上表現為主。」中職今年球季因疫情較晚結束，因此明年初各隊開訓時間也比較晚，高國輝指出，這樣一來會有更多時間可以準備自己。