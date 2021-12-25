中職／陽耀勳遭桃猿釋出坦言意外 自主訓練等待機會
中職樂天桃猿隊日前釋出10名選手包括資深球員陽耀勳，他坦言沒有想過這麼快被釋出，目前仍在自主訓練等待其他球團的機會，他笑說陪伴小孩時還被詢問什麼時候要去打球。
桃猿隊在21日宣布釋出名單共10人（林家鋒轉職牛棚捕手），其中38歲老將陽耀勳也在名單中。陽耀勳在2006年至2013年間以投手身分闖蕩日本職棒，效力福岡軟銀鷹隊，之後短暫打過美職小聯盟；2015年回到中職效力桃猿隊，並棄投從打闖出另一片天，給人「怪力」的印象深，曾單季轟出17發全壘打。
陽耀勳今年在一軍機會不多，僅出賽25場、打擊率2成42，隨後季末就遭到釋出。陽耀勳今天出席中華職棒球員工會回饋列車港湖站活動時表示，是在參加關懷盃期間收到管理的電話得知自己遭釋出，「第一時間我還沒有接到，回撥之後才得知。」
陽耀勳坦言自己沒有想到這麼快就遭釋出，多多少少有點驚訝，但因為還想要當選手繼續打球，目前就是自主訓練等待機會，仍在維持身體的活動度，同時也多花時間陪陪小孩及家人。
他苦笑說，「小朋友還問我什麼時候要去打球，也只能跟他們說時間還沒到。」
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