日職／經紀公司透露陽岱鋼已返台 未來動向有幾個大方向

中央社 / 彰化25日電
陽岱鋼所屬經紀公司展逸透露，陽岱鋼已返台，未來有幾個大方向、還需時間考慮。。 聯合報系資料照片
陽岱鋼所屬經紀公司展逸透露，陽岱鋼已返台，未來有幾個大方向、還需時間考慮。。 聯合報系資料照片

具旅日資歷的野手陽岱鋼今年與日職讀賣巨人隊合約到期，球團雖然有開出合約留人，但陽岱鋼決定離隊，所屬經紀公司展逸透露，陽岱鋼已返台，未來有幾個大方向、還需時間考慮。

陽岱鋼2016年底離開日職北海道日本火腿鬥士隊，與讀賣巨人隊簽下5年合約，今年球季一軍出賽機會不多，僅7場出賽、共7打數敲出1支安打，打擊率1成43。

陽岱鋼季後與巨人隊合約到期，巨人隊也有開出合約希望陽岱鋼續留，但陽岱鋼在思考之後決定離隊。

陽岱鋼所屬經紀公司展逸今天告訴中央社記者，陽岱鋼目前已經回到台灣，關於未來走向有幾個大方向，但因為是重大的決定，需要時間考慮。

被問起陽岱鋼考慮的方向是否包括中職，經紀公司僅回覆，不針對這個問題特別回覆，也提到今年整年陽岱鋼的家人都不在身邊，現在這段期間先給陽岱鋼和家人共處的時間。

陽岱鋼 讀賣巨人 日本火腿鬥士

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