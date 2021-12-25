中職／「看過我最失敗的樣子」 張閔勛對劉家豪說感謝

樂天桃猿隊張閔勛去年重返捕手老本行，今年季末扛下主戰捕手位置，一軍28場出賽寫下生涯新高，談到甫轉戰富邦悍將隊的捕手教練劉家豪，有著滿滿的感謝，「我相信他比誰都開心，他看過我最失敗的時候，也看到我回到捕手的樣子。」

張閔勛進職棒時就是備受矚目的捕手新秀，但因傳球問題難解，一度移往外野發展，直到去年重返本壘指揮官的位置，開始懂得放大自己在引導投手的優點，也獲得教練團好評，逐漸扛下主戰捕手位置。

回顧今年球季，張閔勛說：「突破很多以前遇到的問題，找回很多信心，希望明年球季可以更好，現在就是持續訓練，記憶好的東西。」

張閔勛感謝自己的不放棄，也感謝教練的幫助，「像是已經離開的劉家豪教練，在我低潮時持續幫助我。」

張閔勛坦言，聽過不少建議他回到捕手的聲音，而劉家豪是最大推手，「他從我什麼都沒有，把我拉回來，這方面滿謝謝他，我相信他比誰都開心，他看過我最失敗的時候，也看到我回到捕手的樣子。」

劉家豪轉戰悍將隊，張閔勛也有跟他聯繫，「畢竟還是自己的直屬教練，看到他到富邦，也是恭喜他。」接下來將在新任捕手教練古久保健二底下學習，他也充滿期待，「現在古久保要來，也是希望可以在他身上挖到東西，他在日本有很多經驗，對自己、對球隊都有很大幫助。」