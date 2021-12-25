中職／鞏冠、阿德分不清 一講被宋晟睿接殺的就知道

味全龍隊重砲捕手吉力吉撈．鞏冠連3年參與BE HEROES棒球訓練營，張進德則是首度參與，兩人過去在中華隊曾被戲稱是「5+1兄弟」，今天連小朋友都混淆，「吉教練」、「阿德教練」傻傻分不清。

鞏冠與張進德的相似度，過去一起打中華隊時，就曾讓學長很混肴，鞏冠笑說：「有一次我們兩個走前面，學長在後面看說太像了，我是他的5+1兄弟。」

張家5兄弟目前老大張進德效力富邦悍將隊，老三張育成旅美效力守護者隊（原名印地安人隊），小弟張偉聖則是統一獅隊，鞏冠被虧也是其中一員；鞏冠笑說：「有小朋友認錯，喊阿德教練，結果發現是我。」倒是有一件事一定不會搞錯，「他們都問我是不是被宋晟睿接殺全壘打，對，就是我！」

鞏冠投入中職半季就有11轟，被期待明年完整賽季的砲火，他在季外也為自己設定課題，「現在加強肩膀肌力，然後把體態用好一點，希望明年健康出賽，希望可以幫助阻殺好一點。」

鞏冠自承目前體脂偏高，主因是10月在台南跑壘成傷兵時，沒辦法比賽，又碰上台南美食，「台南太好吃了，吃太多、胖5公斤，有點太超過了。」目前體重已從球季剛結束時的112公斤減到106公斤，透過澱粉改吃紫米、多吃蔬菜，希望可以再下修為100公斤。

他透露過去在美職時，球隊會有各個守備位置最適宜的體脂、體重數據，捕手是體脂14％、體重100公斤左右，自己也以此為目標；至於好友江少慶的魔鬼筋肉人體態，鞏冠笑說：「那個太極致了。」