快訊

今天出關返家？ 王力宏未來動向曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／松坂大輔改當油土伯 首支影片坦承難忘首次對決一朗

聯合新聞網 / 綜合報導
松坂大輔轉當youtube，首支紀錄退役那天的影片就廣獲好評。 截圖自youtube影片
松坂大輔轉當youtube，首支紀錄退役那天的影片就廣獲好評。 截圖自youtube影片

41歲西武隊投手松坂大輔本季宣布高掛球鞋，畫下職業生涯句點。而他一如退休前所言，轉當Youtuber要開啟事業第二春，無藏私與球迷分享棒壇生涯的點點滴滴。首支紀錄退役當天過程的影片就獲廣大回響，頻道訂閱數飆升至8000多人。

松坂大輔今年10月在西武巨蛋舉行引退儀式，他也將過程記錄成影片，吸引大批球迷關注，不到一天就達到破萬點閱數。影片中可看到，驅車前往球場路途中，松坂大輔不時流露出不捨與複雜神情，不過他也清楚表明就是沒辦法再投了，抱持堅決退休決心。此外影片中也提到，回顧過往首次對決鈴木一朗的心情，真的相當難忘。

松坂大輔過去曾與與鈴木一朗上演多次精采對決。亦敵亦友的鈴木一朗也驚喜現身松坂退役儀式為他獻花，讓松坂忍不住紅了眼眶。最後一次站在球場上的松坂，感性表示，「能在最後聽到一朗說的話，此生無憾了。」顯見兩人深厚交情。

自2011年開了TJ手術後，松坂大輔就找不回過去身手，面對蜂擁而至的批評聲浪，最終他也決定將結束23年球場生涯，從橫濱之戰引退。在投出四壞球保送後，笑著與全場球迷道別，正式卸下球員身分，宣告「平成怪物」時代正式結束。

鈴木 手術 中影

相關新聞

中職／王建民下一步還在想 預計年底前決定

王建民成為教練市場上搶手貨，除了今年效力的中信兄弟隊外，富邦悍將隊也還在線等回覆，他的所屬經紀公司展逸對此回應，王建民確...

中職／王建民攜子現身訓練營 小兒子最愛詹姆斯想打NBA

BE HEROES棒球訓練營連3年在彰化登場，王建民的一對公子首度參與，兩兄弟個性內向，多數時間在一旁旁觀，王建民則爆兒...

中職／花蓮堤防上的力與美爆棚好評 江少慶：謝謝啦！

江少慶的精壯身材一直是球迷焦點，近期的自主訓練照再度掀起話題，他害羞承認有小修圖，幫天空增添陰陰的感覺，對於球迷爆棚好評...

日職／松坂大輔改當油土伯 首支影片坦承難忘首次對決一朗

41歲西武隊投手松坂大輔本季宣布高掛球鞋，畫下職業生涯句點。而他一如退休前所言，轉當Youtuber要開啟事業第二春，無藏私與球迷分享棒壇生涯的點點滴滴。首支紀錄退役當天過程的影片就獲廣大回響，頻道訂

中職／最年輕先發勝投保持人遭釋出 王則鈞盼有緣再見

曾以19歲之齡創下中職史上最年輕先發勝頭的王則鈞，日前遭兄弟釋出後，他在個人粉專有感而發談到職涯感受，並感謝球團、隊友與球迷，盼未來有緣再見。 2013年史上首次的高中生選秀，王則鈞在第三輪被兄

中職／ 索沙與台將隊友黃暐傑合影 不忘標註林宥穎

前富邦悍將洋投索沙，近日加盟多明尼加冬盟東方之星隊展示身手，與剛加入的旅外台將黃暐傑一起當隊友。熱情的索沙邀請他一同合影，並寫下:「跟台灣好有緣」還不忘標註昔日隊友林宥穎。 十字韌帶手術傷癒復出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。