日職／松坂大輔改當油土伯 首支影片坦承難忘首次對決一朗

41歲西武隊投手松坂大輔本季宣布高掛球鞋，畫下職業生涯句點。而他一如退休前所言，轉當Youtuber要開啟事業第二春，無藏私與球迷分享棒壇生涯的點點滴滴。首支紀錄退役當天過程的影片就獲廣大回響，頻道訂閱數飆升至8000多人。

松坂大輔今年10月在西武巨蛋舉行引退儀式，他也將過程記錄成影片，吸引大批球迷關注，不到一天就達到破萬點閱數。影片中可看到，驅車前往球場路途中，松坂大輔不時流露出不捨與複雜神情，不過他也清楚表明就是沒辦法再投了，抱持堅決退休決心。此外影片中也提到，回顧過往首次對決鈴木一朗的心情，真的相當難忘。

松坂大輔過去曾與與鈴木一朗上演多次精采對決。亦敵亦友的鈴木一朗也驚喜現身松坂退役儀式為他獻花，讓松坂忍不住紅了眼眶。最後一次站在球場上的松坂，感性表示，「能在最後聽到一朗說的話，此生無憾了。」顯見兩人深厚交情。

自2011年開了TJ手術後，松坂大輔就找不回過去身手，面對蜂擁而至的批評聲浪，最終他也決定將結束23年球場生涯，從橫濱之戰引退。在投出四壞球保送後，笑著與全場球迷道別，正式卸下球員身分，宣告「平成怪物」時代正式結束。