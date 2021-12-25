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中職／統一獅前進金門校園 許卉妮、李品萱是唯二嬌點

中央社 / 金門縣25日電
中華職棒統一獅隊25日前進金門指導在地三級棒隊隊，70名參與小球員中，許卉妮（右）、李品萱（左）成唯二「嬌點」。 中央社
中華職棒統一獅隊25日前進金門指導在地三級棒隊隊，70名參與小球員中，許卉妮（右）、李品萱（左）成唯二「嬌點」。 中央社

中華職棒統一獅隊今天前進金門指導在地三級棒隊隊，70名參與小球員中，小5許卉妮、小6李品萱是唯二「嬌點」。她們說，不怕曬黑，盼能打青少棒，未來要進軍台灣女子棒球。

金門酒廠回饋在地三級棒球，與長期合作夥伴統一7-ELEVEn獅，今天在金門縣壘球場舉辦第4屆金門校園棒球推廣，邀請中正國小、金寧國中小、金城國中和金門農工等聯隊組合，超過70名小球員參加。

其中，賢庵國小6年級許卉妮和中正國小5年級李品萱是唯二的女生。李品萱說，曾參加過棒球體驗營，覺得很好玩，所以參加學校棒球隊；起初爸爸心疼她曬黑不贊成她參加；但她不怕曬黑，爸爸也只得接受。許卉妮說，父母雖然同意她打棒球，但爺爺奶奶以女孩子打棒球不安全為由反對，但看到她這麼堅持，就不再說什麼了。

中華職棒統一獅隊25日前進金門指導在地三級棒隊隊，許卉妮（右）、李品萱（左）是小球員中唯二的女生。她們說，希望能打青少棒，未來要進軍台灣女子棒球。 中央社
中華職棒統一獅隊25日前進金門指導在地三級棒隊隊，許卉妮（右）、李品萱（左）是小球員中唯二的女生。她們說，希望能打青少棒，未來要進軍台灣女子棒球。 中央社

兩名小女生都曾到台灣參加比賽，外野手的李品萱在才剛落幕的福爾摩沙盃台日青少年國際棒球交流賽中與隊員為金門拿下少棒組亞軍，她希望早日成為先發隊員，目標是未來到台灣打女子棒球。鎮守二壘的許卉妮曾參加過徐生明盃國際少棒錦標賽，她希望能繼續打青少棒。

今天的校園棒球推廣邀請到統一獅最佳9人與內野二壘金手套得主林靖凱、新世代火球男古林睿煬、二軍教練莊景賀、林偉擔任客座教練，現場指導球員打擊、投球、守備的經驗及分享。

開訓典禮前先由金門酒廠捐贈包括球棒、手套等價值新台幣20萬元的裝備給參與學校。金酒董事長黃怡凱表示，小朋友都期待年底校園棒球推廣活動的到來，除了可以看到喜歡的球員之外，還能跟人氣球星學習，是個很棒的學習機會。

金門

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