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中職／花蓮堤防上的力與美爆棚好評 江少慶：謝謝啦！

聯合報 / 記者陳宛晶／彰化即時報導
江少慶的精壯身材一直是球迷焦點，近期在堤防伸展的自主訓練照再度掀起話題。 截圖自江少慶粉絲團
江少慶的精壯身材一直是球迷焦點，近期在堤防伸展的自主訓練照再度掀起話題。 截圖自江少慶粉絲團

江少慶的精壯身材一直是球迷焦點，近期的自主訓練照再度掀起話題，他害羞承認有小修圖，幫天空增添陰陰的感覺，對於球迷爆棚好評，害羞回應：「謝謝啦！」

江少慶今天出席BE HEROES棒球訓練營，受訪提到調整近況，他近期已經開始重量、技術訓練，習慣一個人的武林，「在國外幾年了，學到的體能課表記錄下來去做搭配，前期是個人的訓練比較多，最近開始丟球，我在花蓮買了一塊網子，自己在安靜的地方丟網子。」

被追問會不會覺得寂寞，他笑說：「我還滿享受個人的訓練，可以讓自己心態沉靜，了解自己身體要去做什麼突破、改變，人多了會有討論沒錯，但自己安靜練習比較舒服。」

江少慶近期就有張自主訓練的照片引發網友熱議，在花蓮國福棒球場的堤防上伸展，他留言：「動靜之間的力與美」，渾身結實的肌肉讓球迷看了血脈噴張，他也很不好意思承認有修圖。

「那天天氣還不錯，但我有小修圖，有點太亮了、反光，用點陰陰的感覺，自己用手機修圖的。」江少慶表示自己享受花蓮的環境，「那天的訓練是衝刺和有氧、瑜伽，結尾是伸展，po個照片，讓大家知道我在哪裡。」

至於球迷的好評，他害羞說：「我覺得…謝謝啦！是我的目標，都是我自己想做的事情，感謝球迷的鼓勵，會把自己練得更茁壯。」

江少慶 棒球

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