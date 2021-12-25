中職／王建民下一步還在想 預計年底前決定

王建民成為教練市場上搶手貨，除了今年效力的中信兄弟隊外，富邦悍將隊也還在線等回覆，他的所屬經紀公司展逸對此回應，王建民確實有較多考量因素，還需與家人討論，預計在年底前作出決定。

悍將隊昨天宣布教練團完整名單，王建民的名字並未在上面，但領隊林華韋坦承有接觸，也尚在等待他的回覆。

王建民今天為柏釧BE HEROES棒球訓練營現身彰化八卦山棒球場，對於下一步動向，經紀公司表示，「確實除原球團中信兄弟外，也有其他球隊表達希望建民加入的意願，針對所有球隊提出的工作內容、合約條件等細節建民都已經充分了解，但他須考量的因素較多，需要一些時間與家人討論，應會在年底前做出決定。」

王建民曾於2018年6月到2019年底擔任悍將隊二軍客座投手教練，近兩季則擔任兄弟二軍投手教練，協助農場體系，前東家再度向他伸出橄欖枝，尋求他的回歸，建仔的心之所向成為球迷關注焦點。