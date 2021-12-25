快訊

本土+0！ 境外18例 自美國、越南等8國入境

獨／台商注意！上海新規擾亂航班 明起松山、高雄飛浦東暫停載客到明年2月3日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／王建民下一步還在想 預計年底前決定

聯合報 / 記者陳宛晶／彰化即時報導
王建民。記者陳宛晶／攝影
王建民。記者陳宛晶／攝影

王建民成為教練市場上搶手貨，除了今年效力的中信兄弟隊外，富邦悍將隊也還在線等回覆，他的所屬經紀公司展逸對此回應，王建民確實有較多考量因素，還需與家人討論，預計在年底前作出決定。

悍將隊昨天宣布教練團完整名單，王建民的名字並未在上面，但領隊林華韋坦承有接觸，也尚在等待他的回覆。

王建民今天為柏釧BE HEROES棒球訓練營現身彰化八卦山棒球場，對於下一步動向，經紀公司表示，「確實除原球團中信兄弟外，也有其他球隊表達希望建民加入的意願，針對所有球隊提出的工作內容、合約條件等細節建民都已經充分了解，但他須考量的因素較多，需要一些時間與家人討論，應會在年底前做出決定。」

王建民曾於2018年6月到2019年底擔任悍將隊二軍客座投手教練，近兩季則擔任兄弟二軍投手教練，協助農場體系，前東家再度向他伸出橄欖枝，尋求他的回歸，建仔的心之所向成為球迷關注焦點。

王建民 中信兄弟 棒球

延伸閱讀

彰化縣主委盃慢壘明天開打 還拍賣王建民等球星物品

中職／人事案掀波非原意 林華韋笑曝連女兒都虧「集中1點」

台灣哪個名人外遇後「成功洗白」？ 網友一致點名「他」

中職／教練團都想留 兄弟遞出複數年合約留王建民

相關新聞

中職／王建民下一步還在想 預計年底前決定

王建民成為教練市場上搶手貨，除了今年效力的中信兄弟隊外，富邦悍將隊也還在線等回覆，他的所屬經紀公司展逸對此回應，王建民確...

中職／花蓮堤防上的力與美爆棚好評 江少慶：謝謝啦！

江少慶的精壯身材一直是球迷焦點，近期的自主訓練照再度掀起話題，他害羞承認有小修圖，幫天空增添陰陰的感覺，對於球迷爆棚好評...

中職／ 索沙與台將隊友黃暐傑合影 不忘標註林宥穎

前富邦悍將洋投索沙，近日加盟多明尼加冬盟東方之星隊展示身手，與剛加入的旅外台將黃暐傑一起當隊友。熱情的索沙邀請他一同合影，並寫下:「跟台灣好有緣」還不忘標註昔日隊友林宥穎。 十字韌帶手術傷癒復出

中職／最年輕先發勝投保持人遭釋出 王則鈞盼有緣再見

曾以19歲之齡創下中職史上最年輕先發勝頭的王則鈞，日前遭兄弟釋出後，他在個人粉專有感而發談到職涯感受，並感謝球團、隊友與球迷，盼未來有緣再見。 2013年史上首次的高中生選秀，王則鈞在第三輪被兄

中職／受餅總「開心」啟發 催生鋒總上任

富邦悍將隊五年磨不到一冠，已換到第四任教頭，丘昌榮、陳金鋒分別接掌一、二軍兵符，昨天完整教練團名單公布。談到來年目標，丘...

少棒／疫情中諸羅山盃順利閉幕 澎湖講美國小奪冠

因為受到疫情影響一度停辦的24屆羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，於疫情趨緩下復辦，今天冠亞軍戰結束後畫下句點；前四名隊伍分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。