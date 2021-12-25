中職／ 索沙與台將隊友黃暐傑合影 不忘標註林宥穎

前富邦悍將洋投索沙，近日加盟多明尼加冬盟東方之星隊展示身手，與剛加入的旅外台將黃暐傑一起當隊友。熱情的索沙邀請他一同合影，並寫下:「跟台灣好有緣」還不忘標註昔日隊友林宥穎。

十字韌帶手術傷癒復出的索沙，加入冬盟東方之星隊尋求表現，但狀況似乎不太樂觀，目前出賽3場，就吞下兩敗，共計被打出6支安打、1轟，防禦率高達9.52。而旅外經驗豐富的黃暐傑，去年8月遭遊騎兵釋出後，並沒有選擇回來中職發展，而是前往挑戰冬盟加入東方之星隊，成史上第二位冬盟出賽的台灣人。

與台灣有很大淵源的兩人，也恰巧在東盟相遇將一同比肩作戰為球隊效力。索沙也在IG上PO出與黃暐傑的合照，並寫下「台灣人都很好」，表示與台灣真有緣。似乎想起曾在中職的美好回憶的索沙，還順代標記前悍將隊友林宥穎，對方也回以哭笑不得的表情符號幽默回應。