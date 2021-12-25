快訊

包小柏22歲愛女病逝！　心碎「我失去了一生最愛」

雙北、金門低溫特報！ 今晚至明天非常寒冷 恐跌破10度

中職／最年輕先發勝投保持人遭釋出 王則鈞盼有緣再見

聯合新聞網 / 綜合報導
以19歲之齡創下中職史上最年輕先發勝頭的王則鈞遭到兄弟釋出，在臉書上感性發文。 聯合報系資料照
以19歲之齡創下中職史上最年輕先發勝頭的王則鈞遭到兄弟釋出，在臉書上感性發文。 聯合報系資料照

曾以19歲之齡創下中職史上最年輕先發勝頭的王則鈞，日前遭兄弟釋出後，他在個人粉專有感而發談到職涯感受，並感謝球團、隊友與球迷，盼未來有緣再見。

2013年史上首次的高中生選秀，王則鈞在第三輪被兄弟選進，2014新人年展現初生之犢不畏虎氣勢，21場出賽中有11場先發，拿下2勝5敗、防禦率4.64成績，並在同年以19歲之姿刷新中職隊史最年輕先發勝投紀錄，如今未有人能打破。只是之後表現每況愈下，在一軍出賽場數所剩無幾，從2019年後就未曾亮相一軍，在二軍表現也平平。

值得一提的是王則鈞本季在一軍一度有2次先發機會，可惜都遇雨延賽遭取消，沒能再次證明自己，只能說造化弄人。遭到釋出後，王則鈞發文感謝兄弟多年的栽培，讓他有舞台能夠表現、完成小時候夢想，「要感謝的人實在太多了 謝謝這一路上教導我的教練及學長，謝謝在我受傷時陪我熬過來的妳，謝謝球隊一路的栽培 讓我有機會給這麽多人看見！」、

「還記得小時候會因為兄弟輸球一整天心情都很不好（笑） 所以我非常能夠理解球迷朋友你們的心情哈~棒球給了我太多太多了 說不完的感謝！！！感性的話就不多說了。我們未來有緣再見！！！」

回顧當年首屆高中生選秀，4隊共選了13人，今年在王則鈞與林樺慶相繼被釋出後，只剩下中信兄弟陳子豪、統一獅隊江辰晏、富邦悍將范玉禹、樂天桃猿的梁家榮與朱俊祥還在聯盟中打拼。

職涯 夢想

相關新聞

中職／最年輕先發勝投保持人遭釋出 王則鈞盼有緣再見

曾以19歲之齡創下中職史上最年輕先發勝頭的王則鈞，日前遭兄弟釋出後，他在個人粉專有感而發談到職涯感受，並感謝球團、隊友與球迷，盼未來有緣再見。 2013年史上首次的高中生選秀，王則鈞在第三輪被兄

中職／受餅總「開心」啟發 催生鋒總上任

富邦悍將隊五年磨不到一冠，已換到第四任教頭，丘昌榮、陳金鋒分別接掌一、二軍兵符，昨天完整教練團名單公布。談到來年目標，丘...

少棒／疫情中諸羅山盃順利閉幕 澎湖講美國小奪冠

因為受到疫情影響一度停辦的24屆羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，於疫情趨緩下復辦，今天冠亞軍戰結束後畫下句點；前四名隊伍分...

中職／悍將網羅日職62轟強打 球團證實「接近談妥」

日本媒體今天爆料，富邦悍將隊將網羅洋砲包提斯塔（Xavier Batista），球團對此證實消息，簽約已經接近完成，新球...

中職／富邦悍將元旦後開始重訓營 期盼找永久訓練基地

中職富邦悍將今天公布完整教練團名單，也宣布明年初春訓的規劃，將在明年1月3日開始重訓營，之後做一、二軍分流，並正在尋找新...

韓職／挑戰大聯盟卻一勝難求 梁玹種回鍋老東家起亞虎

韓籍左投梁玹種今年球季離開待了14個年頭的起亞虎隊，挑戰美國大聯盟並加盟遊騎兵，不過他表現不佳，9月份就遭到球團DFA，而據韓國媒體報導，韓職老東家起亞虎今天正式宣布簽回梁玹種，合約內容為4年、總額103億韓元（約新台幣2億4067萬元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。