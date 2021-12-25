中職／最年輕先發勝投保持人遭釋出 王則鈞盼有緣再見

曾以19歲之齡創下中職史上最年輕先發勝頭的王則鈞，日前遭兄弟釋出後，他在個人粉專有感而發談到職涯感受，並感謝球團、隊友與球迷，盼未來有緣再見。

2013年史上首次的高中生選秀，王則鈞在第三輪被兄弟選進，2014新人年展現初生之犢不畏虎氣勢，21場出賽中有11場先發，拿下2勝5敗、防禦率4.64成績，並在同年以19歲之姿刷新中職隊史最年輕先發勝投紀錄，如今未有人能打破。只是之後表現每況愈下，在一軍出賽場數所剩無幾，從2019年後就未曾亮相一軍，在二軍表現也平平。

值得一提的是王則鈞本季在一軍一度有2次先發機會，可惜都遇雨延賽遭取消，沒能再次證明自己，只能說造化弄人。遭到釋出後，王則鈞發文感謝兄弟多年的栽培，讓他有舞台能夠表現、完成小時候夢想，「要感謝的人實在太多了 謝謝這一路上教導我的教練及學長，謝謝在我受傷時陪我熬過來的妳，謝謝球隊一路的栽培 讓我有機會給這麽多人看見！」、

「還記得小時候會因為兄弟輸球一整天心情都很不好（笑） 所以我非常能夠理解球迷朋友你們的心情哈~棒球給了我太多太多了 說不完的感謝！！！感性的話就不多說了。我們未來有緣再見！！！」

回顧當年首屆高中生選秀，4隊共選了13人，今年在王則鈞與林樺慶相繼被釋出後，只剩下中信兄弟陳子豪、統一獅隊江辰晏、富邦悍將范玉禹、樂天桃猿的梁家榮與朱俊祥還在聯盟中打拼。