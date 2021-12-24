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中職／富邦悍將元旦後開始重訓營 期盼找永久訓練基地

中央社 / 新北24日電
中華職棒富邦悍將隊24日在新莊棒球場召開教練團名單公布記者會，新任總教練丘昌榮（右）首度身披悍將戰袍公開露面，由準悍將領隊林華韋（左）為他穿上球衣。中央社 中央社
中華職棒富邦悍將隊24日在新莊棒球場召開教練團名單公布記者會，新任總教練丘昌榮（右）首度身披悍將戰袍公開露面，由準悍將領隊林華韋（左）為他穿上球衣。中央社 中央社

中職富邦悍將今天公布完整教練團名單，也宣布明年初春訓的規劃，將在明年1月3日開始重訓營，之後做一、二軍分流，並正在尋找新的訓練基地，也談到球員簽約、洋將等規劃。

教練團名單底定之後，悍將開始著手規劃下一步，包括新球季訓練規劃已經出爐。悍將新任總教練丘昌榮表示，明年1月3日起開始進行年輕球員的體能重訓營，為期3週，之後第4週所有選手都會回來集合，進行春訓一、二軍分配。

開訓時間訂在農曆過年後，之後就會進行分流，2月4日一軍在新莊棒球場開訓，2月5日二軍在嘉義市棒球場開訓，直到3月2日起全體到南部進行熱身賽調整。丘昌榮指出，「如果沒有準備好，即使是資深選手還是要從金鋒這邊（二軍）開始，要學會怎麼準備好自己，做一個真正的職業選手。」

目前悍將的訓練基地還是在嘉義市，因為無法容納所有球員，才會採取一、二軍分流。將接任領隊的林華韋正在尋覓新的訓練基地，他指出，已經看過幾個地方，包括現在的基地嘉義市棒球場，還有大同技術學院、稻江科大、真理大學麻豆校區等，期許找出未來永久基地。

球員規劃部分，目前悍將已經陸續與選手談約，包括希望留下自由球員陳鴻文、林益全，也有在洽談其他隊選手，包括沒有在中信兄弟60人保護名單的林智勝、王勝偉

談到曾經拿過9座金手套游擊手獎的王勝偉，丘昌榮指出，「勝偉當然是很恰當的人選，可以的話是即戰力的參考。」另外，丘昌榮也希望培育中線（二壘游擊）新人員，盼教練鄭兆行、黃泰龍一起在這部分努力。

至於新球季洋將規劃，丘昌榮希望找5個洋將，包括4名投手、1名野手，洋砲會找邊線外野手，比較著重打擊部分；洋投則是傾向找3名先發投手、1名牛棚投手，後援投手可以與曾峻岳、王尉永等人搭配，減輕他們的負擔，目前羅力已經在洽談中。

丘昌榮 棒球 王勝偉

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