韓職／挑戰大聯盟卻一勝難求 梁玹種回鍋老東家起亞虎

韓籍左投梁玹種今年球季離開待了14個年頭的起亞虎隊，挑戰美國大聯盟並加盟遊騎兵，不過他表現不佳，9月份就遭到球團DFA，而據韓國媒體報導，韓職老東家起亞虎今天正式宣布簽回梁玹種，合約內容為4年、總額103億韓元（約新台幣2億4067萬元）。

33歲的左投梁玹種本季在大聯盟出賽12場，包含4場先發，吞下0勝3敗，35.1局的投球被敲42支安打，其中挨了9轟，並投出16次保送、25K，防禦率5.60。

今年9月，梁玹種先是遭遊騎兵下放3A，接著被放進指定讓渡名單，10月份成為自由球員，隨後向韓職母隊起亞虎表達回鍋意願。今天雙方確定簽下4年、簽約金30億韓元、總薪資25億韓元，並附帶48億韓元激勵獎金的合約。

梁玹種14年韓職生涯都待在起亞虎隊，他曾奪下防禦率王、勝投王、投手金手套獎、年度MVP、崔東原獎和總冠軍賽MVP等，生涯通算成績為147勝95敗，防禦率3.83。