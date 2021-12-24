韓職／斗山熊砸5000萬續約米蘭達 成全韓第二高薪洋將

前中信兄弟洋投米蘭達（Ariel Miranda）今年轉戰韓職斗山熊隊，繳出比在中職更優異的神鬼成績，更打破韓職原先由崔東原所保持的單季最多次三振紀錄，而據韓國媒體報導，今天斗山球團宣布已與米蘭達完成續約，合約總價值達190萬美金（約新台幣5268萬元）。

米蘭達本季在韓職表現極為出色，他先發出賽28場，拿下14勝5敗，主投173.2局被敲135支安打、有63次保送，另飆出打破單季紀錄的225次三振，防禦率僅2.33。

如此優異表現也讓米蘭達包辦聯盟年度MVP、防禦率王、三振王、崔東原賞和投手金手套獎，更在季後獲得球團續約肯定，搶下簽約金30萬美元、年薪160萬美元的鉅約，成為韓職史上第二高薪的洋投。最高薪洋投則為21日才簽約的昌原恐龍隊32歲右投魯辛斯基（Drew Rucinski），合約比米蘭達多出了10萬美元（約新台幣277萬元）激勵獎金。

米蘭達2020年賽季在兄弟先發出賽25場拿下10勝8敗，主投156.1局，被敲149支安打，包含14發全壘打，另送出60次保送、170K，防禦率3.80。