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中職／人事案掀波非原意 林華韋笑曝連女兒都虧「集中1點」

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊新領隊林華韋。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊新領隊林華韋。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊的人事案在季後被球迷揶揄為「真季後賽」，領隊林華韋今天也在記者會上表達歉意，造成爭端並非悍將隊原意，籌組教練團的過程秉持合約精神、考慮友隊立場，今天在下午兩點的記者會，連女兒都笑虧他：「不是說集中一點嗎？」

悍將隊5年無冠決定進行人事異動，在總冠軍賽之際就逐漸燒起話題，多位傳聞人選在尚未接觸或初步探尋階段就躍上新聞版面，對當事人、所屬球隊都造成困擾，中信兄弟、樂天桃猿隊都曾對此表達不滿。

悍將隊今天舉辦記者會，宣布完整教練團名單，林華韋也對此事表達歉意，他表示：「籌組教練團的過程，尊重合約精神、友隊立場，審慎進行教練團安排，沒想到引起很多話題，包括今天有媒體提到本來有很大變動因為種種原因變成中型變動，都不是我們原本想法。」

林華韋強調，球團以務實、謹慎的態度進行教練團籌組，包括他自己擔任領隊一事在內，也希望低調處理，不搶總冠軍賽話題，沒想到卻處理成這樣，「蔡會長也很有技巧告訴我們要集中一點，今天開記者會，我女兒也說不是一點嗎？怎麼兩點開記者會。」

中職會長蔡其昌日前在年度頒獎典禮上逐一感謝5隊，談到悍將隊時，開玩笑要悍將隊宣布事情集中一點，成為他的致詞最大亮點。

林華韋 樂天桃猿 富邦悍將

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