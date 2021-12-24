中職／資深選手也不例外 丘總：沒準備好就去鋒總那裡
富邦悍將隊秋訓因人事異動而停擺，如今教練團底定，團隊訓練也確定時程，一軍將於2月4日在新莊球場開訓，二軍則是5日在嘉義市棒球場，接著3月2日開始熱身賽，總教練丘昌榮也先烙狠話，「就算是資深球員，如果沒準備好，還是要先從金鋒總教練（二軍）這裡開始。」
悍將隊原定在11月27日進行秋訓，因教練團改組而緊急通知取消，如今終於底定人事，今天公布完整教練團名單，一、二軍分別由丘昌榮、陳金鋒執掌兵符。
丘昌榮表示，關於接下來的訓練時程，已經開過2、3次會議，規畫差不多了，將在1月3日進行體能、重訓營，最後一周全隊集合，先把體能、技術打底，接著就是年後開訓。
悍將隊預計3月2日開始熱身賽，屆時就要看到選手準備好，丘昌榮說：「就算是資深球員，如果沒準備好，還是要從金鋒總教練這裡開始。」
悍將隊考量人數、球場條件，決定一、二軍春訓分開訓練，球隊也在持續尋覓訓練基地中，盼有自己的基地後，可以在訓練上更完整。
領隊林華韋透露進度，「蔡承儒董事長有請我們去尋找，看了幾個地方，還沒最後確認，已經看了嘉義市棒球場、大同技術學院、稻江科技大學、真理大學麻豆校區，還要再進一步評估，看能不能最快找出適合我們使用的，也期待未來有可以永久使用的基地。」
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