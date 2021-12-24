日職／軟銀內鬼！22歲火球男偷隊友物品遭球團不予續約
日本棒球媒體《Full-Count》今報導，福岡軟銀陣中火球男古谷優人因偷竊行為被抓包，球團宣布下個賽季不予續約。
軟銀隊上之前傳出竊盜案，有球員的私人物品遭偷竊，球團報警後由警方介入調查，經查發現，小偷竟是陣中年僅22歲的速球派左投古谷優人，他本人事後也坦承犯案。
軟銀球團認為此案件相當重大，表明不予續約，讓古谷優人直接成為自由球員。
出身自北海道的古谷優人在2016年選秀會以第二指名之姿加盟軟銀，之後他在日職三軍飆出160公里的火球，是球隊備受矚目的火球男。去年終於贏來一軍初登板，今年則出賽13場，拿下1勝1敗及2次中繼成功、防禦率2.03，並且拿下一軍生涯首勝，季後則因血行障礙接受手術治療。
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