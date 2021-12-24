中職／打造有溫度的悍將 丘昌榮談「旅外邦」不貼標籤

富邦悍將隊5年無冠，參與總冠軍賽的次數還是「0」，但球隊內訌數搖搖領先，丘昌榮接下這支被外界視為燙手山芋的球隊兵符，期望打造有溫度的球隊、有靈魂的球員，對於悍將隊被認為難解的旅外、本土派系問題，他的回應直接了當：「都是台灣人」。

悍將隊空有華麗陣容卻無法整合，一直是這支團隊的最大問題，丘昌榮也注意到球隊體質，陣中老將約8、9人，中生代相對缺乏，有近40個年輕球員，戰力較難銜接，決定接下兵符時，就有和球團、教練討論到年輕選手的成長。

「高中剛畢業的選手馬上要成為職業選手，很不容易，希望他們一年一年成熟，懂得安排自己的訓練，在挫敗中隔天馬上站上球場，這些都需要教育。」丘總和二軍教頭陳金鋒有共識，盼一、二軍之間溝通管道暢通，二軍的訓練以協助選手可以減少上一軍適應期為主。

丘昌榮期望打造有溫度的悍將隊，他有感而發說回到職棒執教的這幾年，感覺和團隊每天在一起的時間比家人更久，彼此之間沒有一點關心，每天相處再一起真的很辛苦。

「旅外幫」常被點名是影響悍將隊氣氛的一環，丘總對此認為：「都是台灣人，我覺得不需要貼上『旅外』，大家教學相長，我當教練也是在學習。」再被追問若碰到意見不同時，丘昌榮回應：「先溝通吧！釋出善意，這些球員不是惡魔。」