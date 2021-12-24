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中職／悍將尋覓二游新人員 丘總肯定王勝偉是即戰力

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊新教頭丘昌榮、新領隊林華韋。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊新教頭丘昌榮、新領隊林華韋。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊人事案底定後，接下來重點課題就是球員補強，洋將規畫4投1野；至於自由球員（FA），自家球隊行使FA權利的林益全、陳鴻文都已洽談過，希望可以順利簽回，二游的戰力漏洞，總教練丘昌榮不諱言王勝偉是即戰力。

富邦入主球隊後，悍將隊連5季無緣爭冠，總教練歷任葉君璋、陳連宏到洪一中，沒人可以做得長久，接下來由丘昌榮接掌兵符，也有馬上要繳出實績的壓力。

談到執掌兵符首季的目標，丘昌榮說：「球賽一定要打得精彩，這是每天的目標，也期許今年就可以達到季冠軍，朝總冠軍邁進。」

丘昌榮規畫戰力需求，洋將部分為4投1野，羅力尚在洽談中，索沙則因膝蓋傷勢還在觀察，「洋投的部分，傾向3先發、1後援，搭配曾峻岳、王尉永，讓他們不要有那麼大的壓力。」他一併證實對於年度新人王曾峻岳的明年定位，「與教練團討論後，明年還是把他放在後援。」

至於洋砲的守備位置，丘總傾向邊線外野，以打擊能力為首要考量。

丘昌榮對於明年戰力補強的期待，其中之一也包括在二、游找出新的人手，「需要鄭兆行、黃泰龍一起努力，把有能力的二游加強起來。」王勝偉成為不受限自由球員，9屆金手套身手在市場上頗有行情，丘總也說：「王勝偉當然是很恰當的人選，需要球團這邊再來評估。他也是有年紀，但如果可以，也是即戰力的參考。」

領隊林華韋對王勝偉也很熟悉，談到球團是否聯繫過王勝偉了，笑說：「我是他的老師，平常就會打電話。」

丘昌榮 王勝偉 曾峻岳

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