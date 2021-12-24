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中職／黃泰龍來是「最好的安排」 丘總：非常開心

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
今天富邦悍將透過記者會公布教練團完整名單，由領隊林華韋（左）為一軍總教練丘昌榮（右）披上91號球衣。記者季相儒／攝影
今天富邦悍將透過記者會公布教練團完整名單，由領隊林華韋（左）為一軍總教練丘昌榮（右）披上91號球衣。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊教練團人事異動底定，黃泰龍確定從中信兄弟隊跳槽，作為丘昌榮的副手，新球季擔任悍將隊首席教練，丘昌榮對於他的決定也直言：「非常開心」。

黃泰龍球員時期在兄弟征戰6季，2016年起轉任教練，目前兄弟的金手套內野陣容可說是他一手打造，在親情與兄弟情的內心拉扯後，他最終決定轉戰離家近的悍將隊。

丘昌榮先一步確定轉戰悍將隊，對於首席教練的安排，他表示，「泰龍就是頭腦反應快、觀察力強，執行上有自己想法的教練，很好的人才，球團這邊也有一些人選，我是說如果他可以來是最好的安排，他因為家庭因素最後選擇這邊，我感到非常開心，他可以來共同努力。」

詹智堯也從樂天桃猿隊跳槽，以選手兼教練的身份加盟，他目前僅差4場完成生涯千場出賽里程碑，悍將隊有意助他完成，但會在何時還是未知數。

領隊林華韋表示，「有初步的想法，有共識希望可以幫助他完成，但何時完成，就看總教練安排。」丘昌榮已與詹智堯聯繫過，「他是說不影響球隊戰績的情況下，不會急著完成，先以擔任教練為主。」

丘昌榮。記者季相儒／攝影
丘昌榮。記者季相儒／攝影

丘昌榮 詹智堯 樂天桃猿

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