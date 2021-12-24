中職／林華韋說的自告奮勇 鋒總坦言「沒有馬上回答」

陳金鋒新球季將以富邦悍將隊二軍總教練的身份站上賽場，披上熟悉的52號球衣，動作卻顯得生澀，球衣扣子一度扣錯排。領隊林華韋以「自告奮勇」形容陳金鋒接下兵符的過程，但據陳金鋒的說法，則是坦言「沒有馬上答應」。

陳金鋒在台灣棒壇是象徵一個世代的傳奇球星，2016年9月18日身披Lamigo桃猿隊球衣打完引退賽後，告別選手生涯，共累積大聯盟4年、中職11年出賽資歷，退役後唯一的執教經驗為2017年世界棒球經典賽打擊暨跑壘教練，此後皆任職悍將隊制服組。

這次接下二軍兵符，是陳金鋒首度在職棒出任教練職務，從「鋒哥」變「鋒總」，今天在記者會上披上52號球衣，扣子一度扣錯排，令媒體見狀緊張提醒錯了，也被小虧鋒哥太久沒穿球衣了。

林華韋透露決策過程，「二軍由陳金鋒自告奮勇，他想用更多時間在農場系統盡一份力量，讓富邦可以逐漸成長茁壯。」

陳金鋒指出，「一開始老師（林華韋）有提過，但不是總教練，是幫助二軍成長，後來事情有變化之後再跟我討論是否要接受挑戰，我也就接受了，人生中總是要接受一些挑戰，把我所學貢獻給年輕世代，我也從前輩那裡學到很多東西，希望傳遞下去。」陳金鋒坦言，剛接到二軍教頭提案時，「沒有馬上回答。」

再與林華韋結緣，陳金鋒回想，「這可能緣份吧！當初我會去美國是老師鼓勵我的，我自己當時沒有想說要去哪裡，但他說年輕人要去挑戰，那是人生歷練，我就傻傻地聽他的，人生有這段，是我成長最多的時候。」