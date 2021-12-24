中職／遭釋出壯志未酬 林晨樺、鄧志偉都想繼續拚

中職近年釋出球員名單，雖逐漸年輕化，不過名單中仍有諸多不算老的中生代球員被淘汰，而這些年逾30歲出頭的球員多數不輕易言退，像是前勝投王林晨樺與重砲鄧志偉，就希望有球隊看重他們的經驗，持續尋找職棒求生機會。

曾是2011選秀狀元的林晨樺，2013年也拿下勝投王和最佳十人投手。但本季未獲重用，今年僅在一軍出賽3場，多數時間待在二軍，已有預感的他果然在季後遭悍將釋出。據《自由時報》報導，已經33歲的林晨樺坦言知道悍將想打造年輕化的球隊，要繼續留在隊上的機會不多。但他評估今年身體狀況不錯還可以打，表達還想奮鬥的決心。

鄧志偉遭獅隊釋出，也不放棄繼續打球。 聯合報系資料照

至於自新人年起連4年創下雙位數全壘打紀錄的鄧志偉，這幾年已退出固定先發，甚至大多時間都在二軍。今年一軍僅出賽6賽，是首次0安打球技，黯然結束生涯第10年。報導中指出，他被獅隊釋出後沒有放棄棒球之意，還是會努力找機會，「否則會對夢想很抱歉」。