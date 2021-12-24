中職／4猿讓聯新醫院樂天化 曾仁和：抱歉我不能常來

樂天桃猿隊前進聯新國際醫院，陳冠宇、黃子鵬、曾仁和、陳晨威在聯新國際醫院大玩「大地遊戲」，在防疫的環境下於聯新國際醫院舉辦聖誕感恩見面會，逐科室送禮感謝，提前共度耶誕。

聯新國際醫療集團及聯新國際醫院持續贊助樂天桃猿隊10年，首席副院長許詩典特別在現場感謝聯新勞苦功高的醫護同仁，陳冠宇說：「我們要代表球隊感謝聯新對我們全體隊職員的關照，感謝聯新的醫護同仁在嚴峻的疫情下為國家防疫工作做出的重大貢獻！」

4位球員特別恭喜有客家「史懷哲」之稱的許詩典，榮獲「全球熱愛生命獎章」，上個月19日也獲蔡英文總統的接見與表揚。黃子鵬認為聯新國際醫院真的是「醫者無疆．愛無國界」不僅守護社區，也把愛傳遞出去，讓台灣被看見。

陳冠宇、黃子鵬、曾仁和以及陳晨威一一拜訪聯新國際醫院的科室感謝照顧，被工作人員帶上帶下好像在玩大地遊戲，醫院員工的家人還特別趕著下課來看陳晨威，各科室看到這四位選手不但每個都熱情尖叫，而且周邊商品全部銷售一空，「樂天化」得很徹底，曾仁和幽默笑說：「聯新的朋友也太熱情了吧？但抱歉我不能許願常常來，哈哈哈！」