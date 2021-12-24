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教召天數拉長有用嗎？專家：國防改革有待改進

日職／「投手打擊很無聊」 過半數網友贊成央聯該導入DH制

聯合新聞網 / 綜合報導
讀賣巨人在2019年日本一慘敗給軟銀，原辰德便認為央聯應該導入DH制，水準才能追上洋聯。 歐新社資料照片
讀賣巨人在2019年日本一慘敗給軟銀，原辰德便認為央聯應該導入DH制，水準才能追上洋聯。 歐新社資料照片

現今各國職棒中，仍有少數如大聯盟的國家聯盟，以及日職中央聯盟等等，沒有採用DH制，因此投手仍需要站上打擊區。然而，由於投手的打擊普遍與其他野手落差巨大，因此一直都有輿論認為，讓投手打擊會拖累聯盟的整體水準。

近來日本媒體「スポーツナビ」舉辦投票，以「中央聯盟是否該導入指定打擊」為題，調查球迷們的意見。結果在約17000人的投票中，最後票選結果為：贊成者比率高達38.2％、偏向贊成為12.8％、反對者為25.0％、偏向反對為15.5％，剩下8.5％則是兩邊都沒意見。由此可見，贊成與偏向贊成意見的網友高過五成，數量相對較多。

日本棒球作家前田惠分析，日本職棒在1975年時，太平洋聯盟為了提振人氣，於是仿效大聯盟的美國聯盟，引進指定打者制度。由於指定打者不需要守備，往後捧紅了許多守備欠佳，但是打擊出眾的球星，像是門田博光、迪斯多蘭（Orestes Destrade）、亞力士（Álex Cabrera）跟松中信彥等人。

2019年，代表中央聯盟打進日本一冠軍賽的巨人隊，卻在系列賽中遭到軟銀直落四擊敗。巨人隊教練原辰德就認為，這代表兩聯盟的實力上已經出現明顯差距，央聯必須導入指定打擊制度，才能夠追上洋聯。

贊成央聯導入指定打擊的網友們，則表示「兩聯盟應該採用相同的規則」、「有的選手就是要DH才能發光發熱」、「在打線上放個不能打的投手一點都不有趣」、「避免投手受傷」、「先發投手狀況再好，也會在第六、七局時被代打換掉」、「少一個能輕鬆投的打者，也能提升投手的水準」、「打擊戰會變多增加觀戰樂趣」。

另一方面，反對者則認為「央聯洋聯特色不同才有趣」、「換投的時機等等，教練的戰略也是一種魅力」、「棒球本來就是9個人在打的」、「投手站上打擊區的意外性，被壓制是理所當然，但就有著沒那麼一定的趣味在」、「這樣就看不到藤浪的全壘打囉」、「沒必要配合巨人起舞」、「央聯弱的原因不在那裡」。

日本 投票

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