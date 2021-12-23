青少棒／城市盃耶誕節開打 24支本土球隊參賽破紀錄

台北國際城市青少棒錦標賽因為疫情停辦1年，將於耶誕節回歸，不過也因疫情未邀請國外球隊來台；儘管如此，本土球隊共有24隊參賽，創下賽史新高，提供年輕選手更多發揮的舞台。

城市盃邁入第16屆賽事，承辦單位台北市體育總會棒球協會理事長陳炳甫表示，因台灣邊境管制、國際疫情仍未獲完全控制，考量許久，決定復辦但僅邀請台灣隊伍，「本會長期致力於基層棒球運動發展，希望在嚴峻的疫情下能把比賽辦好，並幫助台灣棒球文化傳承下去。」

這項大賽2005年首次舉辦，當時12隊有4支外隊，前年已經擴大至32隊、包括11支外隊的大型賽事，由日本名古屋隊二度奪冠，國內球隊最近一次封王是2012年桃園市新明國中。

本屆少了外隊，8月聯手在華南盃奪冠的桃市3支勁旅仁和國中、新明國中、龜山國中將各為其主，仁和國中9月稱霸金龍盃，新明國中月初在桃園盃奪冠，狀況都非常好。

曾經參加城市盃的小將已有不少職棒球星，包括日本職棒歐力士隊張奕，以及剛拿下中華職棒總冠軍的中信兄弟隊王威晨、岳東華、高宇杰，陳炳甫認為，確實傳承台灣重要的棒球文化。

今年城市盃將於25至29日在台北市4座場地開戰，Get Win Sports網路頻道28、29日各轉播當天3場新生球場賽事，分別為上午8點、10點半和中午1點。