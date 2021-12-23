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中職／林華韋、陳金鋒早有師徒情 世界盃季軍拯救職棒

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導

富邦悍將隊重整教練團，新任領隊林華韋明天將公布完整名單，除了一軍總教練丘昌榮提前出爐，最近傳聞陳金鋒將接任二軍教頭，看來也已定案；林華韋雖然首次跨進中職領域，不過24年前就開始接觸陳金鋒，兩人早就有師徒之情。

陳金鋒在1997年亞洲錦標賽首次當選成棒國手，當時未滿20歲，總教練是現任中信兄弟隊董事長高英傑，教練團包括林華韋，3人在隔年世界盃、曼谷亞運再度相聚，陳金鋒打完亞運後赴美加盟道奇隊。

林華韋1999年接掌國家隊兵符，亞錦賽徵召在道奇1A締造全壘打、盜壘「雙30」罕見紀錄的陳金鋒，當時松坂大輔還是西武隊新人投手，球季投到一半，特別從日本飛到南韓對中華隊先發，和蔡仲南上演投手大戰，以2：1險勝。

陳金鋒在小聯盟看慣時速超過150公里的直球，林華韋當時形容：「他看到松坂的球，眼睛都亮起來了。」

林華韋過去領軍中華隊3大戰役，包括1999年亞錦賽、2001年世界盃、2006年首屆世界棒球經典賽，尤其在台灣進行的世界盃造成極大轟動，很多老球迷至今印象深刻。

中華隊在世界盃季軍戰對決日本隊，陳金鋒轟出雙響砲，成為3：0贏球大功臣，人氣漲到最高點；林華韋率領中華隊奪下季軍，也幫低迷多年的中職出現轉機，帶起不少票房。

中職過去爆發放水醜聞重創形象，1999到2001年單場平均觀眾人數都不到兩千，隨著中華隊在世界盃打出好表現，2002年平均數升至2957人，比起前一季1876人足足成長58%，當時創下史上最佳紀錄，除了陳金鋒颳起旋風，蔡仲南加盟興農牛隊後，新人球季造成轟動也是很大重點。

陳金鋒 林華韋 中華隊

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