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中職／連續6季未有40歲投手登板 潘威倫、官大元拚了

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
潘威倫。 圖/統一獅提供
潘威倫。 圖/統一獅提供

「大師兄」林智勝將在元旦滿40歲，「嘟嘟」潘威倫明年3月5日也達不惑之年，是否有機會在統一獅隊展開生涯第20個球季，球團高層目前還未證實；中職最近6季未有任何投手超過40歲還能登板，潘威倫迎接新球季，仍有機會再創難得紀錄。

中職過去32季超過40歲還能出賽只有21人，獅隊43歲老將高國慶本季不但以野手身分出賽56場，8月13日對樂天桃猿隊之戰還「插花」站上投手丘，後援1局失兩分，成為史上唯一超過40歲保有投、打紀錄的球員。

不計高國慶插花性質，歷年12名超過40歲出賽的投手，味全龍隊退役洋投馬力龍1999年8月20日最後登板，當時年紀44歲75天，目前仍是史上最老，劉義傳43歲259天則是本土投手紀錄。

中職最近超過40歲登板投手是2015年獅隊高建三、中信兄弟隊洋投康崔拉斯，接下來6季掛零；獅隊本周公布60人保留名單，潘威倫也在其中，他符合自由球員資格但未行使，明年定位、角色是否異動，獅隊領隊蘇泰安強調現階段還未談到此事。

潘威倫本季出賽22場都是後援身分，合計31局投出1勝1敗3中繼、防禦率5.81，生涯19年325場先發、投2032局、奪下146勝都是中職紀錄，最近一次出賽是9月23日對決兄弟，以39歲202天的年紀登板。

對中職年資合計37年的林智勝、潘威倫來說，今年球季都非球隊主要戰力，確實歷經不少考驗；這兩個過去國家隊的老戰友，從1997、98年IBAF世界青少棒賽起，就一起入選中華隊，青少棒階段一起打拚的小國手包括黃榮義、陳昭穎、翁再生、吳偲佑、高俊強、陳意忠都已退出職棒多年，陽耀勳還在等待新機會。

潘威倫39歲202天出賽是現役投手最年長紀錄，兄弟隊官大元38歲71天排名第2。

潘威倫 中職 高國慶

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