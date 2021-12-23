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日職／歐力士終結者候補 日媒看好張奕進入競爭名單
歐力士隊台灣投手張奕對今年球季表現不滿意，明年球季他還有新的機會證明自己，日本媒體「週刊棒球」在評比各隊終結者時指出，歐力士隊平野佳壽年紀不小，新球季張奕及另外四人可能是候補人選。
「週刊棒球」為今年12球團的終結者表現評分，並對明年球季做出預測，其中歐力士隊靠著平野佳壽46場出賽拿下29次救援的成果，獲得80分評價（滿分100），在太平洋聯盟六隊中，與羅德隊並列第一。
不過報導中也指出，平野佳壽明年球季就要38歲，連續出賽恐怕很困難，而歐力士隊內部也有不少候補人選，包括今年季初的終結者漆原大晟以及Ｋ-鈴木、張奕、富山凌雅，還有新選進的椋木蓮。
張奕今年從先發轉型為後援，不過一軍出賽不多，8場出賽1場先發，拿下3中繼成功，另有1敗，累計10.1局，失15分，防禦率13.06，年薪也下修到900萬日圓。
為了備戰明年球季，張奕參加完球隊秋訓後選擇留在日本，今年不回台灣，他也表示，今年球季的表現自己沒辦法接受，季後會更努力，持續累積、加強自己。
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