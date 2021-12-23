中職／味全龍科學棒球有一套 奧運國手也來學

味全龍隊採用運動科技提升訓練效率，引起關注，台體大副教授黃致豪特地帶領東奧射擊國手吳佳穎、空手道國手王翌達、雅加達亞運壘球國手賴孟婷等人參訪，總教練葉君璋舉出陳冠偉為例，證明看人眼光如今可以有運動科技背書。

專研運動科技研究的黃致豪，23日帶領吳佳穎、王翌達、賴孟婷等20多名「運動情蒐分析與應用課程」的學生，前往味全龍斗六訓練基地參訪，球隊簡介Rapsodo 移動偵測器等器材如何應用在球員訓練及數據判讀方式等。

黃致豪表示，台灣的運動科技應用較先進國家落後很多，目前在職棒領域的應用相對比其他運動項目普及，其中又以味全龍應用較全面，因此帶領學生參訪，「味全龍重視運動科技，與經營者魏應充先生觀念前進及葉君璋總教練曾赴美任教的背景有很大關係」。

葉君璋表示，「三董」魏應充對於運動科技這塊提供很多資源與支持，「主要是因為他很講究以科學依據做決策」。

葉君璋強調，過去球員可能需要以熟能生巧的方式來苦練打擊或投球，找出最佳表現，運動科技可讓培訓更有效率，讓教練及球員更快找到可獲最佳表現的練習目標，球員還是要苦練、運動科技能做的是減少走冤枉路，以及協助教練驗證經驗，不用憑感覺教學。

葉君璋也以生涯前11場登板無失分的中繼投手陳冠偉為例，「2019年在電視上看到當時還在台體大的陳冠偉投球，第一眼就決定選他，因為他投球很像指叉球王子蔡仲南。選入後透過儀器測試，驗證陳冠偉投球的上升角度的確有大聯盟等級」。

葉君璋說，陳冠偉本身也是很相信運動科技的選手，過程中能夠朝精準設定的方向來練習，運動科技在這個案例中驗證的教練的看人經驗跟直覺，也提供球員更有效率的練習目標。

今天參訪的選手們，也對各項運動科技表現濃厚興趣，東奧射擊國手吳佳穎表示，對於打擊訓練輔助儀器印象深刻，如何與射擊訓練結合值得深思。