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中職／史上只有9名40歲野手 林智勝拚全壘打紀錄更神勇

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
成為自由球員的林智勝明年不但要挑戰生涯第290轟、甚至300轟，也將成為中職史上第10位年滿40歲出賽的野手。 聯合報系資料照
成為自由球員的林智勝明年不但要挑戰生涯第290轟、甚至300轟，也將成為中職史上第10位年滿40歲出賽的野手。 聯合報系資料照

中信兄弟隊「大師兄」林智勝正在尋求新合約，明年不但要挑戰生涯第290轟、甚至300轟，也將成為中職史上第10位年滿40歲出賽的野手。

中職開打32年來，達到不惑之年還能出賽的野手不多，統一獅隊曾智偵2004年7月26日最後一次出賽，當年45歲138天，至今仍是史上最高齡野手。

現役野手中，獅隊高國慶最夠力，11月20日在天母球場和味全龍隊交手，球季賽最後一戰擔任先發一壘手，以43歲45天排名史上第3，只落後中信鯨隊林仲秋130天。

另外6名40歲以上出賽的野手是兄弟隊林易增（41歲105天）、兄弟隊彭政閔（41歲60天）、義大犀牛隊曼尼（41歲17天）、興農牛隊黃忠義（40歲364天）、獅隊潘武雄（40歲196天）、兄弟隊周思齊（40歲26天）。

林智勝11月21日在台中洲際球場對樂天桃猿隊之戰，用生涯第11支滿貫全壘打達到第289轟，追平張泰山並列史上第1，39歲324天之齡排名11。

獅隊退役投手費古洛2014年4月12日曾以野手身分上場，39歲329天暫居第10；林智勝將在明年元旦滿40歲，新球季首次出賽就可超前。

現役選手在林智勝之後，按照年紀排名是陽耀勳、詹智堯、陳鏞基、王勝偉，從38年226天到37年35天，未來如何發展值得觀察。

林智勝 中職 樂天桃猿

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