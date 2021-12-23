中職／端出耶誕大禮 悍將24日公布教練團
富邦悍將隊端出耶誕大禮，悍將球團今天公布，24日下午將舉辦「2022教練團公布記者會」，出席者包括即將接任領隊的林華韋、一軍總教練丘昌榮以及還未揭曉的二軍總教練。
悍將球團今年季後的人事異動成為熱門話題，在原任總教練洪一中轉顧問、台體大校長林華韋確定接任明年領隊後，開始一連串人事布局。
第一項重點就是找來前中信兄弟隊首席教練丘昌榮擔任悍將新任總教練，明天也將是他正式接手後，第一次公開與媒體會面，同行的還有二軍總教練，但尚未公布人選。
之前新任領隊林華韋曾公布留下郭建霖、黃浩然、林正豐、鍾承祐、陳威志、鄭兆行、施金典、徐育澄、陳柏穎等教練，原本二軍總教練余文彬不在名單之中，其餘教練也在評估之列，正式教練團名單將在明天一併揭曉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言