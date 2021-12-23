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中職／端出耶誕大禮 悍將24日公布教練團

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
悍將球團今天公布，24日下午將舉辦「2022教練團公布記者會」，給球迷一份大禮。 中央社
悍將球團今天公布，24日下午將舉辦「2022教練團公布記者會」，給球迷一份大禮。 中央社

富邦悍將隊端出耶誕大禮，悍將球團今天公布，24日下午將舉辦「2022教練團公布記者會」，出席者包括即將接任領隊的林華韋、一軍總教練丘昌榮以及還未揭曉的二軍總教練。

悍將球團今年季後的人事異動成為熱門話題，在原任總教練洪一中轉顧問、台體大校長林華韋確定接任明年領隊後，開始一連串人事布局。

第一項重點就是找來前中信兄弟隊首席教練丘昌榮擔任悍將新任總教練，明天也將是他正式接手後，第一次公開與媒體會面，同行的還有二軍總教練，但尚未公布人選。

之前新任領隊林華韋曾公布留下郭建霖、黃浩然、林正豐、鍾承祐、陳威志、鄭兆行、施金典、徐育澄、陳柏穎等教練，原本二軍總教練余文彬不在名單之中，其餘教練也在評估之列，正式教練團名單將在明天一併揭曉。

林華韋 丘昌榮

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