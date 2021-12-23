中職／「象口閒聊」節目談球員異動 胡金龍可能改披龍戰袍

近日中職各隊宣布60人名單，合計多達47位被排在戰力外，另尋出路。而中信兄弟的頻道企劃「象口閒聊」節目就談及此話題，並推測釋出名單中的球員未來的出路。PTT上有網友好心幫大家整理重點，而林智勝、詹智堯與胡金龍的下一步有最多討論。

「象口閒聊」對於釋出名單球員未來的去向，做出一些推測，也引起不少網民的熱議，PTT網友就以條列式的方式整理節目中討論的話題。自由球員的部分，包含林智勝想回鍋桃猿，但領隊表示要考慮隊型；主動求去的詹智堯則可能轉戰悍將，達成千場出賽里程碑後就轉教練。至於而被悍將冷凍許久的胡金龍，則可能改披龍隊戰袍，同樣也會在之後轉為教練。至於王勝偉則是搶手貨，包含除了兄弟外另外四隊都有興趣。今年拿下東山再起獎的官大元，則被點出想要複數年合約。

而教練團異動方面，各隊都想要的王建民想去哪沒人攔得住，若是能與兄弟達成複數年合的共識就可能續留；至於黃泰龍確定會接下悍將首席教練，主要是因家住三重離新莊近，可就近陪伴女兒。同時澄清悍將找教練從未接觸過兄弟的林恩宇與確定續留猿隊的林英傑；而古久保轉戰樂天是母公司的決定，與悍將「布洪之爭」無關。

另外節目中也回應網友提問，近期申請任意引退的陳凱倫是家中真的有事；大家關心的大巨蛋明年就有機會讓職棒隊使用；而針對日前台鋼表態有意當中職第六隊，因聯盟不喜歡他們的組隊方式、可能機會不大。

這則文章讓網友喊讚，紛紛在底下留言討論，其中對於胡金龍可能到味全龍的部分，不少鄉民直接點名胡金龍這次安分一點比較好，「胡若不要胡搞絕對是總仔的料」、「假如未來當教練，哪天被底下的人以其人之道，還治其人之身」等，但多數仍是樂觀其成。