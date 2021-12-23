日職／只花3季就成為億圓男 平良海馬明年目標防禦率0

西武隊22歲投手平良海馬獲得大幅加薪，明年身價首次突破1億日圓，在一軍只花3個球季就成為「億圓男」。

平良海馬本季出賽62場是全隊最多，戰績3勝4敗21中繼20救援，合計60局只失6分，防禦率0.9，不但連續39場比賽無失分，寫下日職新紀錄，也是太平洋聯盟首位單季達到中繼、救援「雙20」的球員。

西武本季表現不振，以55勝18和70敗在洋聯隊墊底，但平良海馬的投球表現獲得肯定，本季年薪4200萬，一口氣加了5800萬，明年達到1億圓。

他表示，今年球季很努力、也很累，得知調薪結果很開心，明年目標是防禦率0。

平良海馬在2017年選秀會第4輪被西武隊挑中，簽約金4000萬、年薪600萬日圓，前年登上一軍後專職後援任務，近3季年薪分別是600萬、1200萬、4200萬日圓，明年調薪幅度高達138%。