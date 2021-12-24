中職／胡金龍、大師兄兩個燙手山芋 究竟哪隊會勇於出手？

2021年已經進入尾聲，日前中職各個球團先後開出戰力外球員名單。在幾家歡樂，幾家愁氣氛之下，兩位曾經經歷過自家球隊「冰風暴」明星球員，分別是：中信兄弟林智勝與富邦悍將胡金龍，如各界預期進入到自家球隊戰力外名單中。然而過去這兩位中華職棒指摽性球星，如今都已步入職業球員生涯末期，可是兩人過去與母球團所發生歷史，是否會影響這兩位球星於自由市場詢問度值得討論。

首先說本季末才在中信兄弟擊出生涯289轟的林智勝。身為中華職棒全壘打紀錄保持人，如今已經追平張泰山所高懸已久全壘打中職紀錄，因此如果能夠找到新的落腳處，未來他每一次出賽，都是為中職寫紀錄歷史時刻。如此說來，林智勝未來的新東家光是把他放入參賽名單中，就足以吸引所有球迷與媒體目光。

現今即將邁入不惑之年的林智勝，2016年以3年4500萬之姿，風光加盟中信兄弟。然而這位過去中華職棒的全壘打王，在加入中信兄弟後，僅在加盟首季打出單季1500萬的身價，而在接下來的球季，林智勝不僅因傷所困，導致出賽不穩定，間接影響表現。

不過，影響林智勝職業生涯最深的，就屬被捲進所謂「五虎將」事件。由於林智勝被傳出與當時的洋教頭施奈德有一些消極行為，因此慘遭球團冷凍。事件最後，林智勝雖然沒有被中信兄弟釋出，可是無疑影響到林智勝過去形象與被教練團信任。可幸的是，2021球季末林智勝雖然仍未有穩定的出賽機會，但是都能夠在代打時刻適時為球隊建功，頓時能為聯盟中最駭人的代打重砲，渴望能夠為他在自由市場中找到最佳定位。

2021球季末林智勝雖仍未有穩定的出賽機會，但是都能夠在代打時刻適時為球隊建功，渴望能為他在自由市場中找到最佳定位。。 報系資料照

至於另一位曾經捲入球隊內茶壺風暴的人，就是已經將近兩年未踏入球場的胡金龍。擁有豐富旅外資，自從加盟中華職棒後，一直以穩定的打擊表現佔據中職的打擊好手表列。在他中職8年的生涯期間，0.353的生涯打擊率如今仍是中華職棒的最佳紀錄。兩屆中職安打王與打擊王的頭銜，更是讓胡金龍獲得打擊機器的美名。

不過就在他贏得球團肯定，獲得兩年複數約，平均月薪70萬的那一年，胡金龍竟然被捲入於社交軟體內言論失當的風波，導致被富邦悍將冷凍。然而這一次的冰風暴，就讓胡金龍就被球隊冰了近兩個球季，直到近日才因為合約到期被悍將放置釋出名單中，重獲自由。至於重獲新生的胡金龍未來路要如何走？根據媒體報導，胡金龍仍在與經紀公司討論中，所以球迷們只能屏息以待。

胡金龍就被球隊冰了近兩個球季，直到近日才因為合約到期被悍將放置釋出名單中，重獲自由。 報系資料照

「團隊」與「紀律」相信是每一支球隊的核心價值。由於林智勝與胡金龍兩人曾經歷過的事件都曾觸犯到上述天條，因此慘遭球隊冷凍，無可厚非。只不過兩人現在都已成為自由之身，相信身手依舊的兩名中華職棒紀錄保持人都能夠找到適合自己定位的球隊。如今難題將回到各家球隊的身上，如果你是球團總管，你會找哪一位加入你的團隊？