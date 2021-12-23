日職／日媒評選各隊歷代Top5洋投 台將共4人位居第一

日媒《BaseBall Channel》近日評比各隊歷年Top5的洋投，其中共有７名台灣好手上榜，其中本季大爆發的宋家豪不負眾望拿下樂天金鷲最強洋助人之首，另外還有「二郭一莊」的「小郭」郭泰源、「大郭」郭源治與莊勝雄等，共四人名列球隊第一。

今年表現大躍進的宋家豪，除了打破郭源治61場出賽，以63場刷新單季旅日台將最多的出賽紀錄。本季扛下牛棚重任的他，拿下3勝3敗，24次中繼與7次救援成功的紀錄，防禦率2.23的佳績，也讓他年薪一路躍升至1.1億日圓，成為「億圓男」，被日媒評為樂天金鷲近代最強洋投。

開啟旅日盛世「二郭一莊」時代的三人都被選為所屬球隊頭牌，首先是「小郭」西武王牌投手郭泰源，擁有「東方特快車」的頭銜，最快球速可達156公里。旅日首年就繳出無安打比賽，並獲1999太平洋聯盟新人王、2001澤村賞、4度三振王、3度勝投王、2度防禦率王的輝煌紀錄，被評為西武最強洋投之首。至於達成百勝百救援創舉的「大郭」郭源治，毫無疑問是中日龍最佳洋將。而在羅德連五年拿下勝投雙位數的莊勝雄，以蝴蝶球技壓全場並在1989年單季上演4度完封，也被選為羅德歷代最佳洋投第一位。

此外入榜台將的還有3人，包含季前與阪神虎簽下兩年約的陳偉殷，在2009年效力中日龍隊時以1.54的成績拿下央聯防禦率王，並成為繼郭泰源、郭源治後，第三位在總冠軍賽拿下勝投的台將，名列中日龍最佳洋投第二名；現為中職樂天桃猿投手教練的許銘傑則僅次於郭泰源，高居西武最佳洋投第二；最後則是張誌家也擠進西武最後一席排名第五，讓西武歷代洋投Top5中台將就佔了3人之多。