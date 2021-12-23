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日職／「和制潛水艇」被戰力外 日媒建議下一步可探路中職

聯合新聞網 / 綜合報導
有「和制潛水艇」之稱的日職下勾投手牧田和久遭到樂天戰力外，日媒認為37歲的他若想延續生涯，已經到了考慮中職、韓職或獨立聯盟的時候了。 歐新社資料照片
有「和制潛水艇」之稱的日職下勾投手牧田和久遭到樂天戰力外，日媒認為37歲的他若想延續生涯，已經到了考慮中職、韓職或獨立聯盟的時候了。 歐新社資料照片

有「和制潛水艇」之稱的日職下勾投手牧田和久，日前遭樂天球隊排出戰力外。考量他已37歲來到生涯尾聲、加上自身少見的投球型態，想在日職謀一口飯吃恐怕有難度。日媒指出若想延續球員生涯，或許轉戰中職與韓職將是未來落腳之處的最佳選擇。

現年37歲的牧田，2011年從西武獅發跡，並在當年奪下洋聯新人王，就此成隊上主力後援投手，期間4度入選明星賽，並多次代表日職武士隊出征國際賽。他在2017年透過入札制度登上大聯盟加入教士隊，共計出賽27場、2中繼，防禦率5.40的普通成績。隨後2019年回歸日職加盟樂天，表現每況愈下的他，本季大多時間都待在二軍，出賽29場防禦率3.33，今年僅在一軍出賽17場，繳出防禦率3.31的成績。

據日媒《東京體育》報導，季後遭到樂天金鷹戰力外的牧田和久，儘管擁有美、日豐富的職涯經驗，但目前球隊大多都已編列好戰力，僅剩外援名額。加上牧田和久的年紀與非主流投球方式都屈於劣勢，若想持續待在日職有一定的難度，老東家西武也早已表態不會吸收。

日媒也指出他下一步的可能性，並點出韓國、台灣與日本獨盟將是他延續球員生涯的最後生存機會。

職涯 日本 體育 東京

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