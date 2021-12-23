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中職／職棒不簡單 「星二代」賴智垣與劉昱言釋出後有同感

聯合新聞網 / 綜合報導
賴智垣遭到猿隊釋出後，接下來將先完成研究所學業。 聯合報系資料照
賴智垣遭到猿隊釋出後，接下來將先完成研究所學業。 聯合報系資料照

近日中職各隊公布60人名單，許多年輕小將都被排除在戰力外，只能另尋球隊延續職業生涯，否則只能轉換跑道。年僅24歲的「星二代」桃猿投手賴智垣、與桃猿2016選秀第三指名劉昱言也在其中，前者選擇暫時放棄追夢，繼續攻讀學業朝教職業邁進；後者則坦然面對結果，兩人都異口同聲認為「職棒真的不簡單」。

賴智垣繼承父親前俊國熊投手賴宗霆(原名賴有亮)衣缽，從小就在球場耳濡目染，高中出身自青棒名校西苑，成棒時期也入選多次國手，他選擇在2018年投入中職選秀，以第四指名加盟Lamigo桃猿隊，隔年升上一軍，總計後援出賽21場拿下2勝1敗。到2020年整個大縮水僅出賽2場，今年更是連一軍都上不了，只能整季屈居二軍。在競爭力之大的中職，賴智垣成績不佳也只能接受戰力外的現實。

體悟到現實殘酷的賴智垣表示，雖然職棒是人生的夢想，但這條路並不是每個人都能走得長久，畢竟還是要對自己的人生負責，他也將持續攻讀碩士學位替未來留後路。

賴智垣隨後也在粉絲團感謝教練、隊友的幫助與球迷長期的支持，「謝謝lamigo 球團在2018年將我選入，讓我有機會參與這個球隊的榮耀，見證了一個球隊的王朝，也遇上了很好的隊友，學長以及教練，謝謝幫助我的每一個人。」對於他不符期待的表現，他也表達愧疚之意。

身為兒子最強後盾的爸爸賴宗霆，也在臉書發文表示以而兒子為噢，並支持他所做的決定，「首先感謝各位親朋好友的關心，智垣在三級棒球也努力十年了，在大學世大運中投出代表作，投入職棒後他的努力也成我的驕傲，未來的發展由智垣自己決定。」

「棒球不是想像中簡單」 猿隊第三指名劉昱言釋出後吐心聲

劉昱言遭釋出後在粉絲團吐露心聲。 圖／樂天桃猿隊提供(資料照)
劉昱言遭釋出後在粉絲團吐露心聲。 圖／樂天桃猿隊提供(資料照)

與賴智垣同樣遭到猿隊釋出的投手劉昱言，當初是桃猿在2016年以第三指名選入，但5年期間遲遲無法展現天賦，17、18年整季未上一軍，19年還一度得了投球失憶症，今年終於有較多的12場出賽，遠超過前5年總和，只是8局投球防禦率超過12非常不理想，在生涯首勝未開張下恐怕就此中斷棒球路。

不過劉昱言很坦然面對這樣的結果，畢竟成績真的不好，然而他也不後悔選擇這條路，在臉書上寫下：「我努力了但可能還不夠，之後我會繼續努力在我之後的生活，不管還有沒有在這條路上，但我會永遠記得這段時光。」

此外劉昱言也直言能夠進入職棒是圓了小時候的夢想，選秀時被唱名時的感動還歷歷在目，「但當進來之後才發現，這個工作不是以前想的一樣這麼簡單。這當中經歷過許多高低潮，從備受期待，到我投球遇到瓶頸，差點忘記我從小到大拿的這顆球該怎麼投出去，再到我能夠回到一軍的舞台上場，到現在要離開這個球隊，這當中遇到太多幫助我的人。」

最後劉昱言再次感謝球團、球迷與教練，未來不管有沒有延續棒球路，都會記得這段時光。

競爭力 世大運 夢想

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