日職／一票韓職無雙洋將 卻在日本淪為薪水小偷

2021年日本總冠軍隊養樂多燕子季後跟韓國職棒界形成了另外一個形式的「交易」。效力3個球季的蘇亞雷斯（Albert Suarez）明年轉投效三星獅隊。不過另一名左投的蘇亞雷斯（Andrew Suárez）則從LG雙子隊以9,100萬日圓加盟，補強養樂多欠缺的先發左投戰力。

不過，幾年前阪神以3億4000萬高薪簽下羅薩里歐（Wilin Rosario），旅日之前在KBO韓華鷹隊2年敲出70轟，但到了日本卻只打一年就被提前解約，引起不小批判。整體檢視，近幾年從韓職KBO 挾著風光成績轉戰日職的洋將，大多淪為凡人成績。同時，他們雖然都有不錯的身價，卻大多表現與預期有不小落差而淪為「薪水小偷」。

桑奇斯（Ángel Sánchez）

2021年薪：3億4,000萬日圓

2021成績：14場出賽，5勝5敗、防禦率4.68

桑奇斯2019年在SK飛龍拿下17勝5敗、防禦率2.62的成績，隔年就被巨人隊高薪挖角，年薪高達3億4,000萬日圓。去年拿下8勝已經不符巨人球團的投資，今年卻更差，只拿下5勝5敗，防禦率高達4.68。

雖然8月時桑奇斯代表祖國多明尼加參加奧運，不過貢獻度不如另外一名巨人左投梅西迪斯。同時，7月他因為右肩不適被登錄抹消之後就再也沒有在一軍登板，季後賽沒有被列入戰力構想內，季後黯然離開待了2年的巨人隊，貢獻度不高。

阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）

2021年薪：2億800萬日圓

2021成績：出賽24場，3勝3敗6中繼成功、防禦率3.49

阿爾坎塔拉2019年首度加盟韓職，在KT的11勝11敗、防禦率4.01並不出色。不過到了2020年轉戰斗山之後可說進入「無雙等級」，單季拿下20勝2敗，勝率高達0.909，獲得勝投、勝率雙冠王，防禦率2.54也相當優異。

阪神虎隊看中他的控球能力以及KBO單季20勝的實績，與他簽下2億800萬日圓的2年合約。今年阿爾坎塔拉先發中繼遊走，投出3勝3敗6中繼成功、防禦率3.49的成績，不符2億的身價。明年球季阪神將他定位為先發，與共同競爭的台灣旅日左投陳偉殷一樣，都將是背水一戰。

小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）

2021年薪：2億6,000萬日圓

2021成績：出賽60場，0.217打擊率、8支全壘打、21分打點、OPS0.633

小羅哈斯2020年在KT巫師隊打出0.349打擊率、47支全壘打、135分打點，奪下韓國職棒MVP，吸引了NBP巨人、阪神兩大人氣球團的爭奪戰。最後阪神虎隊補強成功，與他簽下年薪2億6000萬日圓的2年合約，也是阪神新洋將中的最高薪。

不過因為疫情關係，加上外籍球員名額限制，羅哈斯直到5月初才首度在一軍亮相。備受矚目的羅哈斯終於亮相，卻從首打席起連續20個打席無安打。儘管隨後有漸入佳境，球季後半段繳出0.261打擊率、7支全壘打，不過整季60場出賽，0.217打擊率、8支全壘打、21分打點、OPS0.633的成績，加上外野守備不穩定，還是與他的高薪、以及在韓職的成績有相當大的落差。明年將是真正評斷羅哈斯實力的機會。

桑斯（Jerry Sands）

2021年薪：1億5,800萬日圓

2021成績：出賽120場，0.248打擊率、20支全壘打、65分打點

曾是KBO打點王的桑斯，這兩年在阪神成績不差，可惜球季中後半段頻頻出現失速，阪神忍痛不與他續約。 阪神虎官方推特

桑斯雖然不是一名重砲，屬於一名中長距離打者，不過擁有關鍵時刻的打擊能力，2019年在韓職以113分打點拿下打點王，因而獲得阪神虎隊青睞。

桑斯今年繳出0.248打擊率、20支全壘打、65分打點，成績雖然不差，也不若其他KBO轉戰的洋將般高薪，不過由於這兩年都有球季中後半段失速的「虎頭蛇尾」狀況，因此阪神忍痛在季後不與他續約，讓許多阪神虎迷覺得不捨。以桑斯的打擊能力以及拚戰態度，加上2年日職經驗，薪資也不算頂高，值得其他欠缺打擊火力的球隊考慮。只是明年將滿35歲，年齡是另外一個問題。

坦姆斯（Eric Thames）

2021年薪：1億2,500萬日圓

2021成績：出賽1場，2打數0安打、2次三振

坦姆斯2015年在NC恐龍隊風光至極，以0.381打擊率、47支全壘打、140分打點的成績拿下年度MVP，2016年又有40轟、121分打點，讓他得以在2017年重返美國職棒加入密爾瓦基釀酒人隊。

歷經美職4個球季之後，坦姆斯的亞洲職棒經歷獲得日本讀賣巨人隊青睞。但不幸地卻在4月第一場出賽、外野防守時，腿部著力不當，導致阿基里斯腱斷裂整季報銷，8月成為自由契約球員，只打了2個打席都被三振就結束短暫的NPB之旅。