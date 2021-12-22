中職／20歲邱志恆遭釋出 曾家鋐二軍才打一年半

年輕未必保險，中信兄弟隊今天公布釋出7名球員，20歲的邱志恆、24歲的曾家鋐赫然在列，若無其他球隊接觸，年紀輕輕職棒路就要「早退」。

兄弟球團今天公布釋出投手林樺慶、吳蔚驊、王則鈞、曾家鋐、楊達翔，以及野手邱志恆、徐浩凱等七人，其中年紀最大是30歲的吳蔚驊，年紀最小則是邱志恆。

邱志恆曾是2015年世界青少棒賽奪冠成員，2017年U18世界盃也入選中華隊，2019年高中畢業後投身職棒，獲得兄弟第八指名，去年球季就被放在60人保留名單外，也不在第一波續約名單，雖然多留了一年，但今年在二軍出賽38場，打擊率僅1成14，還沒站上一軍就遭到釋出。

24歲的曾家鋐是兄弟這波釋出名單中第二年輕的球員，加盟期間更短，去年季中選秀也是兄弟第八指名，但這一年半來，在二軍總計僅出賽9場、7局，防禦率7.71，還不到兩年就遭球隊釋出。