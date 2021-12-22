中職／台灣2001亞青冠軍班底 下季恐剩陳鏞基一人

2001年台灣拿下隊史第1座亞洲青棒賽冠軍，不過當年國手陣容在20年後僅剩4人還是中職現役球員，但在昨日各隊公布保留球員名單後，胡金龍、詹智堯和陽耀勳都遭戰力外，因此當年亞洲青棒班底到明年可能只剩統一獅陳鏞基一人。

胡金龍去年跟富邦簽下2年合約，但因他在校友會群組留言「打爆富邦換總A」一事，被球隊下放到二軍，隨後甚至也沒再出賽過，一直被凍到現在才終於重獲自由，至於未來會如何發展，胡金龍的經紀公司表示仍在討論中。

詹智堯2009年從猿隊發跡後就待到至今，原先是球隊最年長的球員，不過休賽期間他和球團商量，希望能換換新氣象尋求其他機會，猿隊也決定成全他，最終沒有將他放入60人名單。外傳悍將有意延攬詹智堯，是否屬實預計很快就會有消息出爐。

陽耀勳2015年從日職轉戰中職，不過近年來猿隊強打雲集，陽耀勳逐漸淡出一軍舞台，本季僅在一軍出賽25場，敲出22支安打、4分打點、2次盜壘成功，打擊率2成42，二軍出賽39場敲出45支安包括1轟，打擊率3成15，一個月後即將39歲的陽耀勳自認還能打，轉投他隊後應該還能展現一定的老將價值。

2001年台灣拿下隊史第1座亞洲青棒賽冠軍，在各隊公布釋出名單後，現役球員恐只剩陳鏞基一人。 聯合報系資料照

陳鏞基去年打出生涯年，但本季狀況卻急轉直下，出賽83場打擊率僅2成01，是11年中職生涯新低。陳鏞基今年初與獅隊簽下3年合約，預計將會戰到2023年，屆時他將年滿40歲。