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中職／林羿豪因傷未癒遭戰力外 布魯籲別再過度使用球員

聯合新聞網 / 綜合報導
過去曾是牛棚一大主力的林羿豪，因受肩傷所苦本季幾乎都待在二軍，最終遭悍將割愛被球團戰力外。 聯合報系資料照
過去曾是牛棚一大主力的林羿豪，因受肩傷所苦本季幾乎都待在二軍，最終遭悍將割愛被球團戰力外。 聯合報系資料照

富邦悍將昨日繳交契約保留球員名單，共保留57位球員，其中過去曾是牛棚一大主力的林羿豪，因受肩傷所苦本季幾乎都待在二軍，最終是遭悍將割愛被球團戰力外。前投手教練布魯斯得知後在相關新聞下方留言表示，像林羿豪這樣頻繁出賽受傷很少見，期望未來能有更好的監控方式，也祝福他早日康復。

林羿豪國中時期在棒球場上表現出色，因此被日職讀賣巨人的球探們所相中，後來因為球團積極的攏絡攻勢，林羿豪選擇放棄其他有意簽約的美職球隊，2006年以育成選手身分簽下10萬美金合約赴日闖蕩，成為台灣第一位國中就被外國職業球隊邀請加盟的球員。

林羿豪2013年遭球團釋出結束旅日生涯，年底參加中職選秀會在第2輪被義大犀牛(富邦前身)指名，隔年立即成為牛棚主力，連續2年分別出賽59與60場，其中15年出賽數是全聯盟最多，連2季繳出雙位數中繼成功，合計共拿下34個中繼點。

由於林羿豪返台後2年的出賽數太多，2016年林羿豪開始出現手臂不適等現象，嚴重影響投球表現，該季出賽只有35場，防禦率飆破5成達到5.46，為了找回林羿豪當年的身手，球團決定藉由控制局數的方式保護他的手臂，並於該年底動手術清除骨刺，2018年終於盼到傷癒復出，也在隔年找回投球手感，當季出賽52場，拿下19次中繼成功，防禦率僅2.54。

不過林羿豪在今年春訓又因右肩不適被下放到二軍調整，一直到8月才上一軍登板投球，但本季最終也只投了3場，累計2.2局，防禦率6.75，球隊在經過各方考量後，做出將他釋出的決定。

2014到2020年林羿豪共出賽307場，投292.1局，同一時期後援投手只有陳禹勳、賴鴻誠投球局數比他多。賴鴻誠去年成為自由球員後如願從富邦轉到樂天，而陳禹勳今年也行使自由球員，林羿豪卻是因受傷而被移出60人名單，命運大不同。

林羿豪遭戰力外的消息，布魯斯透過新聞得知後，留言表示：「像林羿豪這種過度使用造成的傷害不常發生，如果能用更有效的方式監控球員狀況，棒球生命可能更長。」最後他也祝福林羿豪能夠早日康復。

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