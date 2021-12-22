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中職／兄弟宣布釋出林樺慶等7人 簽回劉貴元、張聖豪

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
本季未有一軍出賽紀錄的林樺慶遭兄弟釋出。 聯合報系資料照
本季未有一軍出賽紀錄的林樺慶遭兄弟釋出。 聯合報系資料照

中華職棒昨天公布各隊60人保留名單，中信兄弟隊共有11人未列入，球團今天也宣布與劉貴元、張聖豪簽約，並持續與官大元林智勝王勝偉接洽中，其餘林樺慶等6人加上自主培訓的徐浩凱確定釋出。

兄弟球團今日公布釋出球員名單，分別為投手林樺慶、吳蔚驊、王則鈞、曾家鋐、楊達翔，以及野手邱志恆、徐浩凱（自主培訓選手）。

兄弟球團表示，為追求更遠大的目標，並考慮球隊長期發展，將進行球隊重整，針對釋出球員，今年合約屆滿後，將不予續約，謝謝選手們在職期間對球隊的付出。

不在保留名單的選手中，官大元是提出自由球員申請，兄弟球團表示，尊重選手與經紀公司意願，這本來就是市場機制的一部份，也會持續與官大元討論續約的可能；另外林智勝、王勝偉則是由經紀公司及球員主動提出，球團表示，雙方仍持續討論續約的可能。

另外，兄弟也確定將將60人保留名單外之劉貴元、張聖豪簽回，球團表示，一直以來都非常注重「農場養成」，目前已有完整的一、二軍體制，也全力栽培「育成軍」，留下具有潛力的年輕小將，利用熱身賽、自辦賽等方式培養。

官大元 林智勝 王勝偉

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